I 3 anni di guerra in Ucraina. Testimonianze e fiaccolata: "Ad Ancona per studiare. Un giorno tornerò a casa"

Un incontro in Comune e poi una fiaccolata in piazza Roma. Ad Ancona verrà commemorato così il terzo, drammatico anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina. L’appuntamento è per domenica prossima, 23 febbraio, un giorno prima della data di inizio, nel 2022, della cosiddetta Operazione Militare Speciale voluta dal Cremlino. A organizzare l’evento è l’associazione Italia-Ucraina Maidan assieme alle comunità ucraine di Ancona e Fano, in collaborazione con attivisti locali, la lista civica Ancona Futura, la redazione di Liberi Oltre Marche, Volte Europa e Radicali Italiani. Ricordiamo che nelle Marche sono circa 600 gli ucraini residenti.

L’evento si articolerà in due momenti distinti. Il primo consisterà in una conferenza in programma a Palazzo del Popolo, sede del comune di Ancona in Largo XXIV Maggio, alle 16. Prevista la partecipazione di alcuni rifugiati, con testimonianze dalla città occupata dai russi di Mariupol, da Odessa; previsto un collegamento dal fronte con un soldato ucraino residente in Italia e poi ci saranno momenti di poesia, di approfondimenti grazie a docenti universitari, giornalisti e attivisti. Previsti anche gli interventi dell’ex sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, e del consigliere comunale di Ancona Futura Duego Urbisaglia. Saranno ripercorsi i momenti cardine della aggressione verso l’Ucraina e si rifletterà sul ruolo dell’Italia e dell’Europa in tale tempo di crisi. A seguire, la commemorazione si sposterà in piazza Roma (ore 18.30) dove avrà luogo una fiaccolata, simbolo di memoria e solidarietà con le vittime del conflitto e con le famiglie divise da tali circostanze: "Invitiamo la cittadinanza, le istituzioni e altri a partecipare per condividere un importante momento di confronto su tematiche attuali, spesso oscurate da una comunicazione insufficiente, e per unirsi in un gesto di solidarietà verso le vittime e le famiglie segnate dal conflitto" spiegano Yulia Dehtyaryova e Roman Stetsyk dell’associazione Italia-Ucraina Maidan (da piazza Maidan, ossia luogo di origine delle proteste che nel 2014 hanno portato alla prima aggressione russa e dei filorussi nelle regioni del Donbass).

Forse sarà presente anche un giovane studente di Zaporizhzhia arrivato ad Ancona per studiare lo scorso anno: "Sono riuscito ad avere un permesso e adesso sto seguendo la specializzazione con l’Univpm all’ospedale di Torrette – racconta Sergeij, 25 anni – In Ucraina ho lasciato mio padre. È stato lui a dirmi di venire in Italia e ad Ancona dove c’è mia zia. Mi manca molto e temo per la sua vita. Se non fossi partito adesso, forse, sarei in prima linea a combattere. Il mio futuro? Non lo so, ma un giorno vorrei tornare nel mio Paese, ma senza la guerra".