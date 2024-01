I 30 anni del museo Omero: "Qui dove non è vietato toccare le opere d’arte. E non solo per i ciechi"

di Raimondo Montesi

Professor Grassini, cosa rappresenta per lei questo traguardo?

"Più che un traguardo, in sé per sé è solo una tappa. Noi non ci fermiamo. Però ogni tanto si fa un piccolo bilancio, per vedere se le cose vanno bene. In realtà volevamo celebrare i trent’anni con una grande manifestazione, ma per questioni ‘amministrative’ non è stato possibile. C’è stato un cambiamento di gestione, che qualche piccolo problema lo crea sempre. Vorrà dire che la rimanderemo ai 31 anni".

Ma quando nasce l’idea del Museo Omero?

"Nel 1985, molto prima di quando il museo è nato concretamente, nel 1993. Io e mia moglie volevamo consentire la fruizione dell’arte anche a persone che ne erano escluse, ovvero i ciechi e gli ipovedenti. Persone che ‘vedono con le mani’. Perché l’unico modo per percepire la forma è il tatto, oltre che la vista. Ma abbiamo pensato subito a qualcosa che non riguardasse solo loro, ma che avesse interesse per tutti. L’idea era trovare una modalità di approccio alle opere d’arte non esclusivamente visiva, ma evitando di creare dei percorsi riservati ai ciechi. L’arte è un fatto sociale, l’emozione che dà è un’esperienza che va condivisa con gli altri". Si parlò dell’unico museo in cui non era "vietato non toccare".

"Sì, perché c’è un valore estetico nel toccare, o meglio, nell’accarezzare. Non si tratta solo di conoscere una forma, ma di provare un piacere. Accarezzare un’opera d’arte è emozionante di per sé. Per questo non sorprende che a visitare il Museo Omero siano più i vedenti che i non vedenti, perché i primi scoprono una modalità diversa di approccio all’arte. Noi qui diciamo che ‘si ama con gli occhi e con le mani’. Purtroppo viviamo in una società che privilegia il vedere, e così facendo ci fa perdere il senso della tattilità. Noi abbiamo eliminato i divieti. Toccare è un piacere, e ha una valenza educativa. Per questo i bambini vengono volentieri. Forse questo è il nostro ‘segreto’, che adesso scoprono anche altri".

Toccare era diventato un tabù con il Covid. Come avete vissuto il periodo della la pandemia?

"Prima del Covid avevamo raggiunto i 35mila visitatori. Ora siamo risalti a 27mila. Toccare era la proibizione assoluta, e le alternative erano due: chiudere, mandando i dipendenti in cassa integrazione, cosa che io ho subito esclusa, o studiare possibilità alternative. Ad esempio toccare indossando guanti molto sensibili. Tra l’altro abbiamo visto che le mani, una volta sanificate, non lasciavano tracce per diverso tempo".

Parlare di Museo Omero significa anche ricordare Roberto Farroni, che fu il suo predecessore come presidente.

"E’ importante ricordarlo. Lavoravamo in simbiosi, facevamo tutto insieme. Eravamo complementari. Ognuno aveva le sue competenze, che si integravano. Era molto bravo a coinvolgere le persone. Insieme facemmo il primo salto di qualità, passando da piccolo museo comunale a museo statale. L’altro fu nel 2012, con il trasferimento alla Mole. Andare a vedere cose belle in un luogo bello è un bello al quadrato".

E l’incontro con Andrea Bocelli?

"Una mattina, a inizio gennaio come ora, venne all’improvviso con i due figli a visitare il museo. Fu una cosa spontanea. Poi ci fu ‘MaratonArte’, iniziativa ministeriale per raccogliere fondi a favore di sette siti italiani, tra cui il Museo Omero. Bocelli diventò il nostro testimonial. Fu importante per noi".

Ma siete ancora, con Madrid, l’unico museo tattile al mondo?

"A livello statale sì. Ma anche gli altri musei tattili sono piccole realtà. Con un po’ di orgoglio posso dire che siamo un riferimento a livello nazionale, e non solo. Siamo sulla strada giusta, e la percorriamo verso il futuro".