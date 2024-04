I 310 anni del Marchese del Grillo

Anche il comico romano Alberto Farina, reduce dai recenti successi dei programmi Tv Colorado e Only Fun e il noto attore e caratterista Dario Cassini per la due giorni ideata per festeggiare, sabato e domenica, il 310esimo compleanno del Marchese del Grillo. Il compleanno si svolgerà in vari luoghi nel centro storico della sua Fabriano e nella maestosa villa Del Grillo a Rocchetta fatta costruire nel 1771-74 dallo stesso Onofrio. Si parte sabato alle 11, quando all’Oratorio della Carità sarà inaugurata la mostra che celebra il film "Il Marchese Del Grillo" del 1981 con Alberto Sordi. Una delle pellicole più apprezzate di tutti i tempi dal grande pubblico. Grazie alle collaborazioni con l’archivio Appetito e alla storica Sartoria Peruzzi di Roma, sarà possibile ammirare le immagini scattate da Enrico Appetito, fotografo di scena, collaboratore dei più affermati registi del panorama nazionale. Dal tempio della sartoria storica italiana invece, la premiata Peruzzi costumi d’arte che dal 1815 confeziona abiti per produzioni teatrali e cinematografiche, provengono alcuni degli abiti indossati da Alberto Sordi ed esposti per l’occasione.

Sempre sabato alle 12 un brindisi al Relais Marchese Del Grillo. Occasione per "scoprire i segreti di quella che i fabrianesi erano soliti chiamare ’villa delle cento finestre’, una dimora signorile del Settecento che domina dall’alto la vallata". Accolti dai proprietari famiglia D’Alesio, si potrà visitare la piccola cappella della villa e le stanze che furono residenza del Marchese e di sua moglie, Faustina Capranica esponente della primaria nobiltà romana. Ci si sposterà poi di nuovo in centro con il gruppo Giovani Guide per una visita ai luoghi fabrianesi della vita di Onofrio Del Grillo compreso il Teatro Gentile la cui prima pietra fu posta proprio dal nonno del Marchese fino alla Cattedrale, dove Onofrio è sepolto.

Proprio il teatro Gentile, sarà palcoscenico di uno dei momenti più attesi: il premio alla comicità "Marchese Del Grillo", serata dedicata alla stand-up comedy. E’ stato indetto anche un contest: "Voi esse mejo der Marchese Del Grillo ?", competizione goliardica indirizzata a comici emergenti, attori, cabarettisti, imitatori e a tutti quanti si dilettano nell’arte della recitazione e della risata. Una "call for artists" nel solco e nella memoria di Onofrio Del Grillo. Già 20 le clip video ricevute da tutta Italia dalla Lombardia alla Basilicata. Tra essi i migliori avranno l’opportunità di esibirsi al Teatro Gentile di Fabriano sabato alla 21.30 con i comici Alberto Farina e Dario Cassini (biglietti alla biglietteria del teatro il giorno dell’evento o su www.vivaticket.it).

Sabato alle 17 a palazzo del Podestà il convegno storico e domenica mattina alle 11 la tavola rotonda cinematografica con gli interventi di Lorenzo Baraldi, scenografo del film "Il Marchese Del Grillo" (1981) e della costumista Gianna Gissi: entrambi vincitori del David di Donatello e già candidati alla vittoria di numerosi e prestigiosi premi internazionali, fra cui il Golden Globe Award. E, dunque, via alla celebrazioni.

Sara Ferreri