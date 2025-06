I 40 anni della Luna Dance: mese di eventi

Si annuncia un mese di giugno ricchissimo di eventi per La Luna Dance Center di Ancona. Il giorno più atteso è domenica 22, quando al Teatro delle Muse andrà in scena ‘La Luna 40° Showcase - Quarant’anni di danza, emozioni e famiglia’.

Quest’anno l’appuntamento sarà molto più di uno spettacolo. Sarà un momento speciale, intenso, pieno di energia e gratitudine. Un modo per celebrare quarant’anni di passi, sogni, sacrifici e amore. Per tanti la ‘Luna’ è casa.

Lo è per i bambini che vi hanno imparato a muoversi a tempo, per i ragazzi che hanno scoperto il coraggio di essere artisti, per le famiglie che hanno vissuto ogni emozione, dal backstage al palco.

Alle Muse sarà festeggiato tutto questo. Tre gli spettacoli previsti, alle ore 16, alle 18.30 e alle 21. Biglietti 20 euro (due spettacoli 30 euro; tre spettacoli 36 euro). Novità di quest’anno è la possibilità di acquistare i biglietti anche online tramite il servizio Vivaticket, scegliendo i posti dalla mappa del teatro.

Domenica 15 è prevista una ‘trasferta’ a Cupramontana, il cui Teatro della Concordia ospita ‘Ti lascio una canzone’, spettacolo di fine anno della Luna Dance Center e della Scuola di Danza Cinzia Scuppa (ore 18 e ore 21, ingresso 15 euro). E’ un lavoro che celebra la musica e la cultura dei popoli, attraverso la magia della danza. Dall’energia travolgente dell’America al fascino profondo della Russia, passando per il calore della Spagna, l’eleganza della Francia e la passione dell’Italia: ogni coreografia racconta una storia, ogni canzone è un ponte tra le tradizioni e l’emozione. Un viaggio danzante che unisce i cuori, senza confini.

Ma La Luna Dance Center significa anche open class, per le quali è possibile prenotarsi. Due quelle previste domani nella sede del Panettone. Una ha come protagonista la romana Martina Toderi, una delle figure più note della scena italiana della Urban Dance.

Tra le altre cose, si lavorerà ad una coreografia per una esibizione finale. L’altra vede come ospite la ravennate Ely L, best show al ‘Battle of the Year International 2004’ con i Break The Funk e insegnante dal 1998, specializzata in Popping e Locking. Altra open class giovedì 12, stavolta nella sede di Filottrano, in compagnia di Carla Sayaverde, danzatrice e docente peruviana formata in danza classica e contemporanea a Lima. Sayaverde ha studiato con Miguel Burgos, ex primo ballerino del Balletto Nazionale del Perù, e seguito workshop con coreografi internazionali.