I 5 milioni al Gratta e Vinci a uno straniero di mezza età?. Le voci si fanno insistenti

C’è un’indiscrezione che circola riguardo al neo milionario che ha acquistato il Gratta&Vinci da 5 milioni di euro al ‘Bar Sogno’, si tratterebbe di un uomo di mezza età di origine asiatica. Nei primi giorni dopo la vendita era circolata la notizia che il vincitore fosse un uomo originario del Bangladesh, ma l’indiscrezione non aveva avuto seguito o conferme. Il biglietto ‘Maxi Milionario New’ da 5 milioni di euro era stato venduto lo scorso 27 agosto, ma la notizia della vincita era arrivata al titolare dalla Sisal, quasi una settimana dopo. Nessuno ha ringraziato i titolari del ‘Bar Sogno’, che sono comunque felici di aver realizzato il sogno di un loro cliente. Una cifra da capogiro, che cambia la vita di chi la incassa. E dopo la vincita milionaria, il bar è diventato un ‘luogo fortunato’ e così ogni giorno i clienti abituali, ma anche di passaggio acquistano un gratta&vinci nella speranza di poter accaparrarsi un biglietto che vale milioni di euro. Il numero dei biglietti venduti nel bar di via Abbagnano, all’interno dello shopping center ‘il Molino’ è aumentato notevolmente nel locale dove mediamente si vincono circa 300 milioni l’anno. Da via Giordano Bruno a via Abbagnano, in due esercizi a cento metri di distanza l’uno dall’altro sono stati vinti sette milioni di euro in sette anni. Non si è mai fatto vivo il vincitore del Gratta&Vinci che nel 2018 gli aveva fruttato 2 milioni di euro e anche allora, la dea bendata aveva deciso di premiarlo con il ‘Miliardario Maxi’ acquistato nel punto vendita della Sig.ra Roberta Mengucci. Lo stesso dove nove anni prima erano stati vinti 500 mila euro. Con il Gratta&Vinci era stato vinto un milione di euro alla tabaccheria sulla strada provinciale Corinaldese, dove il fortunato era stato individuato dai titolari in quanto il biglietto vincente era stato ‘grattato’ all’interno dell’esercizio.