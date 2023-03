I 5 Stelle candidano Sparapani a sindaco "Ma le trattative a sinistra restano aperte"

di Pierfrancesco Curzi Enrico Sparapani, candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle, è stato ufficializzato ieri mattina dal gruppo di Ancona e cinque ore dopo ha chiesto all’altro candidato del fronte di sinistra, Francesco Rubini, di rinunciare alla sua candidatura per appoggiarlo. Come sulle montagne russe, con tempi e modalità tute da rivedere forse. Un incontro, quello con il leader di Altra Idea di Città e nessun altro attorno, durato 12 minuti: "A Rubini ho chiesto di appoggiare la mia candidatura, facendo dunque convergere la sua lista verso quella del Movimento 5 Stelle. Ovviamente gli ho proposto il ruolo di vicesindaco, qualora dovessimo vincere le elezioni". E quindi anche una casella di assessore. Ma forse stiamo correndo troppo, perché per ora, di fatto, l’accordo non solo non c’è tra le due forze, ma appare al contrario molto distante. Difficile convincere un candidato che si è presentato per primo e in larghissimo anticipo come Rubini, il 18 luglio 2022, a farsi da parte. Specie se dopo due giorni, domattina appunto, Altra Idea di Città presenterà le sue due liste con 52 candidati consiglieri: "Lo so, certo che lo so tutto questo, Francesco (Rubini, ndr) però deve anche capire che stiamo parlando di...