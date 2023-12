I 50 anni della Copemo tra emozioni e progetti

Tantissime emozioni e nuovi progetti di sviluppo alla grande festa per i 50 anni della Copemo, la prima cooperativa della pesca di Ancona. L’Ad Luciano Sacconi, non senza un filo di commozione, ha confermato il trend di crescita che porta la Copemo, con più di cento dipendenti e 50 mln di fatturato, ad essere azienda in piena salute che guarda a nuovi progetti. Il Presidente Copemo Maurizio Angelini ha sottolineato la forza della squadra ed i valori della cooperazione, premiando il socio anziano Mauro Frulla e, alla memoria, il fondatore Canafoglia.