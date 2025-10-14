I 50 anni di matrimonio di Tarcisio e Isabella

Cinquanta (anzi, cinquantuno) presenti. Cinquanta anni di vita insieme. Nozze d’oro per Tarcisio Pacetti e sua moglie Isabella Giaccani che domenica, alla chiesetta del Barcaglione, hanno celebrato una lieta, lietissima ricorrenza.

Con loro, la famiglia al gran completo: i quattro figli, Alessia, Matteo e Roberto, e i sette nipotini, Mia, Gabriele, Serena, Amanda, Aurora e Beatrice, gemelline nate quattro mesi fa, e Caterina, che invece è nata il 9 ottobre, appena cinque giorni fa. E poi parenti, amici e invitati. Per il popolare personaggio falconarese – ‘Tarcimoto’, per chi ne conosce l’inesauribile energia –, già bancario e attivo nei mondo del volontariato (da presidente del Gruppo amici per lo sport), dello sport (è stato pilastro e direttore sportivo di quella Kutiba che, nel 1986, conquistò la Coppa Cev, un’epoca d’oro per la pallavolo cittadina) e delle disabilità (ricopre incarichi nel Comitato italiano paralimpico), un momento unico da vivere nell’intimità e nell’amore dei propri cari. E con Isabella, ex ragioniera e mamma-nonna "insostituibile", sempre accanto.

Per dirla con le parole di Pacetti, ancora emozionato al Carlino: "Isa è il mio pilastro, la mia forza". La funzione è stata celebrata da padre Fermino Giacometti, all’aperto, sotto gli alberi di ulivo. Agli sposi, ancora insieme mezzo secolo dopo, sono arrivati anche i graditi pensieri di monsignor Angelo Spina, arcivescovo della Diocesi di Ancona-Osimo ed è pervenuto, in serata, un messaggio del presidente nazionale del Cip Luca Pancalli. Poi un pranzo conviviale nei locali interni della struttura di Falconara Alta, con le pareti corredate da foto di Tarcisio e Isabella nei loro momenti più significativi. "Abbiamo vissuto una giornata sentita – concludono in tandem – con valori superiori al matrimonio del 1975. Una gioia condivisa con la nostra famiglia".

Giacomo Giampieri