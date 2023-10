I 60 anni della Zannini, due generazioni a confronto

Sessant’anni e non sentirli. È una storia lunga due generazioni quella del Gruppo Zannini, leader nella produzione di componenti metallici e lavorazioni meccaniche di precisione per i settori automotive, elettrico e oleodinamico. Un traguardo decisivo per la realtà fidardense, che conta oggi 450 collaboratori - di cui 150 nella sede di Castelfidardo - e quattro aziende tra Italia e Polonia. Un sessantennale a ponte tra le due generazioni: quella dei suoi fondatori, Giovanni e Fausto Zannini, e dei figli Marco, Stefano e Roberto, La Zannini sabato ha festeggiato aprendo le porte dello stabilimento madre di Castelfidardo.