I 68 migranti saranno trasferiti al centro Paolinelli

Dalla somministrazione dei vaccini durante la campagna pandemica all’accoglienza dei migranti: il centro sportivo ‘Paolinelli’ alla Baraccola torna a essere centrale dopo la mancata disponibilità del PalaBrasili a Collemarino, occupato da attività sportive. Per l’accoglienza il Comune ha messo quindi a disposizione il sito che dal febbraio 2021 e fino all’anno scorso ha svolto le funzioni di hub delle vaccinazioni sul territorio distrettuale del capoluogo. Saranno trasferiti sotto la tensostruttura di via Schiavoni i 68 migranti che attualmente si trovano a bordo della nave Ocean Viking gestita dalla ong Sos Mediterranée. Una volta sbarcati al porto dorico verranno caricati a bordo dei bus e portati al ‘Paolinelli’ per le identificazioni, per essere rifocillati e in vista delle destinazioni indicate dal Ministero dell’Interno. A tal proposito, andando incontro a quanto detto dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, le 68 persone (c’è una leggera incertezza sul numero, alla fine potrebbero essere 69) dovrebbero essere destinate a centri e progetti fuori dalle Marche e soprattutto da Ancona. Il condizionale resta d’obbligo e le impostazioni definitive verranno chiarite al momento dello sbarco. Nessuna certezza neppure sull’arrivo preciso dell’imbarcazione che l’altro ieri ha soccorso le 68 persone al largo della Libia, in balìa delle onde. L’Ocean Viking è ufficialmente attesa alla banchina 19 (quella ormai usata per gli ultimi due sbarchi dopo che per i quattro precedenti era stata usata la 22) per la mattinata di giovedì. Non è escluso, tuttavia, che la nave potrebbe raggiungere Ancona mercoledì pomeriggio anticipando le operazioni. Dipenderà tutto dalle condizioni meteomarine e dal ritmo di marcia tenuto dal comandante della nave gestita da Sos Mediterranée. Per quanto concerne i 68 migranti, tutti uomini, al momento si sa che tra loro ci sono 3 minori stranieri non accompagnati (Msna), anch’essi destinati a strutture extraregionali. A confermare la mancanza assoluta di posti è stata anche l’assessore ai servizi sociali, Manuela Caucci, che in questi giorni ha più volte ribadito l’impossibilità di nuove accoglienze e la ricerca spasmodica di ulteriori posti da gestire per l’emergenza migranti. Oltre ai posti assegnati dal Ministero per chi viene salvato dalle navi delle ong c’è poi tutto il capitolo delle suddivisioni, provincia per provincia, di tutti i richiedenti asilo che arrivano a Lampedusa o in generale in Sicilia a bordo di barchini o salvati dalle fregate della capitaneria di porto o della guardia di finanza.