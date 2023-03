I 7 Comuni dissidenti sbottano: "Alcuni finiranno davanti al Tar"

"Alcuni Comuni dovranno costituirsi davanti al Tar (in seguito ai ricorsi dei privati Rieco e Marche Multiservizi contro l’affidamento in house in luogo della gara, ndr) per difendere delle delibere relative all’affidamento in house, le quali hanno già avuto parere negativo della Corte dei Conti. Un aspetto che si sta sottovalutando". Tornano a farsi sentire i 7 sindaci ‘dissidenti’ sulla gestione unica dei rifiuti. Sono stati accusati da alcuni colleghi, in particolare da Roberto Ascani (Castelfidardo), di irresponsabilità per non aver votato, dopo il parere negativo della Corte dei Conti sull’affidamento in house, le nuove proroghe trimestrali delle gestioni in essere e in scadenza il primo aprile. Massimo Olivetti (Senigallia), Stefania Signorini (Falconara), Thomas Cillo (Monte San Vito), Sara Ubertini (Belvedere Ostrense), Davide Fiorini (Camerata), Tommaso Borri (Serra San Quirico), Simone Cola (assessore di Mergo) rimarcano :"Si susseguono reazioni scomposte sull’esito della delibera Ata di lunedì. Ma chi ha votato l’affidamento alla New co è opportuno che si assuma anche la responsabilità della proroga dei termini per la sua costituzione. Quanto alla proroga tecnica del servizio, che ne è conseguenza, vale lo stesso ragionamento. Inoltre se si tratta di un atto tecnico e non discrezionale, non sarebbe neanche stato necessario il coinvolgimento dell’assemblea Ata". Poi sui costi dell’operazione: "In realtà non sono solo quelli sostenuti dall’Ata ma in ogni caso parliamo pur sempre di risorse pubbliche e quindi in ultima analisi a carico dei cittadini. Stupisce inoltre – aggiungono i sette - che ancora qualcuno non abbia compreso che l’ostacolo da superare non è rappresentato dai Comuni scettici, ma da una normativa".