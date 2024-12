I 90 anni di Vanoni e Paoli ricordati da Notari e Visconti

Da poco Ornella Vanoni e Gino Paoli hanno festeggiato i 90 anni. Per l’occasione il giornalista di Rai 1 Paolo Notari e la cantante Valeria Visconti, entrambi marchigiani, propongono lo spettacolo-tributo ‘Quell’appuntamento senza fine di Gino e Ornella’, che esplora in musica le vicende e le curiosità della vita dei due grandi artisti. Il debutto è previsto per oggi (ore 21) al Teatro Panettone di Ancona. Ideato da Notari e dallo scrittore e autore televisivo Sabino Morra, che ne seguirà anche la regia, lo spettacolo racconterà in musiche e parole il rapporto umano e artistico della coppia, attraverso indimenticabili successi come "Sapore di sale", "Una lunga storia d’amore", "L’appuntamento", "Il cielo in una stanza" e "Ti lascio una canzone".

"Cantare è gran parte della mia vita – spiega Notari, che interpreterà Gino Paoli -. Negli anni ‘80 e ‘90 la mia vittoria al Cantagiro e la partecipazione a Castrocaro mi hanno portato più volte vicino al Festival di Sanremo, seppur distratto dall’altro mio amore per la radio e la televisione, che mi hanno scelto come mestiere. Questo spettacolo coinvolge il pubblico con un repertorio accattivante e storie di passione e amore tra i due grandi artisti. Raccontarlo e cantarlo al fianco di cinque grandi musicisti e ad una straordinaria interprete femminile con una storia musicale importante mi dà responsabilità verso il pubblico che verrà a vederci ed ascoltarci ma anche grande soddisfazione". A dar voce a Ornella Vanoni sarà Valeria Visconti di Fermignano, che vanta tra l’altro tre partecipazioni a Sanremo (1993,1994 e 1995).