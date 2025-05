I baby vandali ora preoccupano le frazioni

E’ soprattutto la presenza di baby vandali a preoccupare diverse frazioni di Osimo da tempo ormai. Il circolo Acli di San Biagio di Osimo ha accolto Polizia di Stato e cittadini per trattare il tema della sicurezza percepita da parte dei residenti della frazione. Don Michele aveva voluto incontrare quei ragazzi in parrocchia dove i danni arrecati agli arredi urbani nelle pertinenze Il "bilancio" parlava di tende bruciacchiate dalle sigarette, sedie schiantate, alcune serrature forzate, sporcizia da bivacchi notturni nei luoghi all’aperto e poi imprecazioni nei confronti dei frequentatori del circolo Acli, molto frequentato anche dagli anziani. Ma anche fuori, nelle aree verdi, dove spesso campeggiano rifiuti, immondizia, lasciata da ragazzi, bottiglie di alcolici vuote. Il commissario Massimiliano Fais, durante l’incontro molto partecipato che si è tenuto lo scorso venerdì sera, ha spiegato l’importanza dell’attività di prevenzione svolta dalla Polizia di Stato, opera fondamentale per prevenire la commissione di reati, in particolare quelli inquadrabili nella cosiddetta microcriminalità e devianza giovanile ma anche il verificarsi di episodi violenti che destano inevitabile allarme sociale. Tanti gli interventi dei presenti che hanno permesso di fare un quadro chiaro e dettagliato dell’attuale situazione della frazione di San Biagio, a testimonianza dell’importanza di mantenere un contatto diretto tra la Polizia, i cittadini e il comitato di quartiere. Il problema sarebbe anche di natura sociale: oltre che della fondamentale attività di prevenzione da parte delle forze dell’ordine si è parlato anche dell’importanza di interventi in tal senso, come il miglioramento delle condizioni di vita in aree a rischio e la promozione di attività ricreative ed educative rivolte soprattutto ai più giovani. Con i poliziotti c’erano anche i rappresentanti del Consiglio di quartiere e il parroco, oltre che i presidenti dell’asd Arcobaleno Osimo, del San Biagio calcio e della Giovane Ancona.

I vandali sono tornati a mettere a soqquadro anche Campocavallo, dove di recente era anche stata organizzata una riunione in parrocchia, alla presenza di genitori e residenti infuriati. A Osimo Stazione è soprattutto l’area sopra il play park a essere presa di mira dai ragazzini in motorino la sera. A Passatempo i cittadini hanno denunciato che minorenni corrono per i vicoli e prendono a pugni le porte di casa.

Silvia Santini