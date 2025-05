I baby vandali sono tornati a Campocavallo

A Osimo i baby vandali non hanno intenzione di mollare la presa. Sono tornati a mettere a soqquadro Campocavallo, dove di recente era anche stata organizzata una riunione in parrocchia, alla presenza di genitori e residenti infuriati. "Ecco questo sono i ragazzi di Campocavallo e dintorni, per cui si fanno le riunioni in parrocchia la sera - esplode di rabbia il titolare del bar Luisa di fronte al santuario che si è ritrovato sedie e tavolini di plastica posti fuori dal locale distrutti -. I ragazzi hanno bisogno di un punto di aggregazione perché per loro a Campocavallo non c’è niente, quegli stessi che la scorsa estate hanno messo sotto sopra la frazione solo per noia. Ci dispiace perché avevamo intenzione di ripartire per la stagione estiva con l’allestimento esterno ma siamo costretti a ridimensionare le nostre aspettative. Ci dispiace per la parte sana della frazione che vuole solo godersi l’estate come si faceva un tempo con spensieratezza e convivialità ma grazie a questa nuova società non è più possibile". Diverse le altre frazioni per cui i consigli di quartiere, in attesa del nuovo sindaco, hanno segnalato più volte problemi relativi alla sicurezza. A Osimo Stazione è soprattutto l’area sopra il play park a essere presa di mira dai ragazzini in motorino la sera. A San Biagio il parroco aveva voluto incontrarli in parrocchia dove i danni arrecati agli arredi urbani nelle pertinenze Il "bilancio" parlava di tende bruciacchiate dalle sigarette, sedie schiantate, alcune serrature forzate, sporcizia da bivacchi notturni nei luoghi all’aperto e poi imprecazioni nei confronti dei frequentatori del circolo Acli, molto frequentato anche dagli anziani. Ma anche fuori, nelle aree verdi, dove spesso campeggiano rifiuti, immondizia, lasciata da ragazzi, bottiglie di alcolici vuote. A Passatempo i cittadini hanno denunciato che minorenni corrono per i vicoli e prendono a pugni le porte di casa. Una sera hanno sfondato con una transenna la porta a vetri di un’abitazione di una famiglia con un bambino piccolo e cercato di bruciare la tenda della tabaccheria. Sembra essere tornata la quiete a Castelfidardo al termine della complessa attività investigativa che ha preso spunto da quello che sembrava essere un semplice atto vandalico consumato a ridosso delle festività natalizie, che ha permesso alla Polizia locale di identificare e denunciare tre minorenni.

Silvia Santini