I bagnini ripuliscono la spiaggia piena di detriti dopo il maltempo

"Da sempre in prima linea per la tutela del territorio". Così Alessandro Filippetti, presidente del consorzio Falcomar sintetizza il solito operato infaticabile degli operatori balneari, impegnati negli ultimi giorni in una pulizia "straordinaria" dell’arenile. Per certi versi neppure prevista, in quanto la recente mareggiata ha assunto i connotati di un evento invernale. Anche perché, oltre a pioggia e vento intensi, si è associata una piena del fiume non indifferente. Inevitabilmente sulla spiaggia si sono accumulati detriti, legname, tronchi di ogni dimensione. Ma al solito i bagnini di Falconara non si sono fatti prendere dallo sconforto e, in pochissimo tempo, l’hanno bonificata in collaborazione con l’azienda preposta allo smaltimento dei rifiuti. "Le operazioni di pulizia – spiega Filippetti al Carlino – sono proseguite per tutta la giornata di ieri senza interruzione. Le concessioni turistico-ricettive si sono adoperate realizzando cumuli differenziati di legname, prima del passaggio di Marche Multiservizi per la rimozione. Assicuro che il nostro litorale è perfettamente fruibile". Anzi, spiega Filippetti: "Già da sabato la maggior parte dei detriti erano stati portati via, quasi un 90%. Credo che gli interventi termineranno entro fine settimana e non era affatto scontato, vista la mole di materiale portato dal mare". Spiaggia pulita, quindi, sperando che il maltempo abbia lasciato definitivamente spazio alla bella stagione che incombe: "Le aspettative sono alte – continua il numero uno dei balneari falconaresi -. Più che mai c’è voglia di mare, di spiaggia, di vivere l’estate in città anche attraverso i servizi che siamo in grado di assicurare alla clientela affezionata e ai turisti che ci faranno visita. Noi non vediamo l’ora di partire e l’immediata attivazione per ripulire l’arenile lo dimostra". Manca solo l’arrivo del caldo.

g.g.