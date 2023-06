I bambini scoprono gli "amici" poliziotti

L’oratorio Carlo Acutis della parrocchia di San Nicolò di Fabriano non va in ferie ed accoglie oltre 250 tra bambini e ragazzi di tutte le religioni. Ieri nella struttura guidata dal parroco, don Aldo Buonaiuto sono approdate le forze dell’ordine, polizia in particolare, compresi gli artificieri con tanto di robottino, i cinofili e la scientifica. Non è voluto mancare il questore Cesare Capocasa che, telefonicamente, ha salutato i presenti e sottolineato l’importanza educativa che svolgono gli oratori.

"Poliziotto è un amico in più, cui poter chiedere aiuto in momenti di difficoltà o paura" ha sottolineato. Don Aldo Buonaiuto cerca di includere tutti, anche bambini e ragazzi di altre religioni che trovano qui un luogo aperto e accogliente dove confrontarsi. Per tutta l’estate, dalla mattina alla sera, sono oltre 250 i bambini e ragazzi che giocano e fanno varie attività qui. Le frequenze giornaliere – spiega don Aldo – sono in media 160. Oggi ospitiamo un’intensa attività formativa che ha visto la presenza, al campetto di San Nicolò, degli uomini del commissariato di Fabriano guidati dal dirigente Angelo Sebastianelli e le squadre speciali arrivate dalla Questura di Ancona e coordinate dal vice questore Marina Pepe. I ragazzi dell’oratorio hanno potuto vedere da vicino la volante 113 di Fabriano con tutto l’allestimento in dotazione alla macchina, compresi i dispositivi che servono per interventi di emergenza. Bambini e ragazzi hanno conosciuto gli artificieri che hanno effettuato una dimostrazione con i robot e hanno visto da vicino il l’auto della polizia scientifica che interviene in caso di fatti gravi di cronaca. C’erano anche due cani dell’unità cinofila.

"Ringraziamo la Polizia di Stato che ha trascorso una mattinata con noi all’oratorio Carlo Acutis – commenta l parroco don Aldo Buonaiuto -. Gli agenti hanno fatto vedere quanto la polizia è vicina alla cittadinanza e ai bambini. I poliziotti hanno interagito con i più piccoli e hanno trasmesso loro l’importanza della legalità e del rispetto delle regole. Un’agenzia educativa come l’oratorio deve mettere al centro del percorso educativo anche questo progetto con le forze dell’ordine. Auspichiamo di poter ospitare anche gli altri corpi di polizia" conclude il parroco. "Da tempo la polizia – evidenzia il vicequestore di Ancona Marina Pepe - è impegnata con incontri di approfondimento della legalità con i bambini e i ragazzi. Il fine è quello di insegnare i valori dell’accoglienza, del rispetto delle regole". Il commissario capo di Fabriano Angelo Sebastianelli ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa "perché – ha detto -i bambini sono il nostro futuro".

Sara Ferreri