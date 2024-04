I bambini scoprono il lavoro dei carabinieri

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia "Il Giardino Fiorito" di Belvedere Ostrense, dell’Istituto Gioacchino Rossini di San Marcello, in quest’anno scolastico sono impegnati nel progetto "Alla ricerca dei supereroi".

Lo scopo del progetto è quello di far capire loro che i supereroi non sono "solo" Spiderman, Superman o Hulk, ma le varie forze dell’ordine e le Onlus presenti nel nostro territorio.

E ieri, per i bambini è stata una mattinata davvero speciale. Ad accoglierli, presso l’Ex Convento delle Clarisse hanno trovato il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Belvedere Ostrense, il Maresciallo Claudio Radice.

Dopo un breve saluto iniziale, il Maresciallo ha spiegato quali sono i compiti dei carabinieri: sorvegliare il territorio, mantenere l’ordine pubblico, far rispettare le leggi e operare nelle missioni di pace. I bambini hanno scoperto che ci sono i reparti speciali, che le divise sono diverse in base ai gradi e alle categorie di appartenenza. Non hanno solo la macchina, ma anche la moto, il cavallo, la jeep e l’elicottero. Gli alunni hanno indossato i loro cappelli, i caschi, il Gap (giubbotto antiproiettile), lo scudo e la sciabola. Al momento del congedo, i bambini li hanno ringraziati e salutati calorosamente cantando loro l’Inno di Mameli.