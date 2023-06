I big del festival di Rds Sorpresa, c’è Annalisa

di Silvia Santarelli

Rds Summer Festival, il 23 giugno a Senigallia insieme ad Achille Lauro e Giorgia, ospiti già annunciati, ci sarà anche Annalisa. Ad aprire la serata saranno Luigi Strangis, vincitore della ventunesima edizione del talent show Amici e Matteo Romano. Non sono invece ancora stati resi noti i nomi degli ospiti che animeranno la serata del 24 giugno: da definire anche gli ospiti della data del 15 luglio di Barletta e un ospite della finale del tour, in programma il 9 settembre a Marina di Pietrasanta. Tra i nomi che potrebbero animare la seconda serata ci sono i Tiromancino, Rkomi, Tommaso Paradiso, Fedez, Elettra Lamborghini, Francesca Michelin, Sangiovanni e tanti altri. Tra gli ospiti attesi a Senigallia c’era anche Biagio Antonacci, ma a distanza di una settimana dall’evento, il suo nome non compare ancora nella lista. Le due serate sulla spiaggia di velluto sono entrambe sold out, il sito di Rds è stato preso d’assalto per le registrazioni, sono 4mila e 800 i biglietti messi a disposizione per partecipare ai live. Dopo la registrazione, bisognerà presentarsi in loco per convalidare l’accredito e se ci saranno posti ancora disponibili l’accesso al concerto sarà aperto anche ai non registrati.

Un vero e proprio villaggio quello che sarà allestito in piazza Garibaldi, con tanto di attrazioni per i più piccoli. La festa partirà dall’aperitivo e ci sarà spazio anche per i gruppi emergenti scelti dopo una selezione che a breve prenderà il via: tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Rds. Cambia tutto rispetto all’anno scorso quando sul palco di piazza Garibaldi si era esibito solo Irama, un concerto aperitivo che era iniziato alle 18. Quest’anno invece i big saliranno sul palco alle 21 per animare la piazza con un concerto che andrà avanti fino a mezzanotte. Top secret la scaletta della serata così come quella dei singoli artisti e le attrazioni che verranno allestite già dalla prossima settimana.

Ma la musica sarà naturalmente protagonista anche durante la giornata con dj set che animeranno la piazza e inganneranno l’attesa del concertine serale. Non mancherà nemmeno la tradizionale distribuzione di gadgets. Un format itinerante che quest’anno lancia grandi nomi della musica italiana durante un tour che toccherà sei località turistiche e, a differenza delle precedenti edizioni, l’intrattenimento interesserà l’intera giornata.