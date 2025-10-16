I biscotti made in Frolla sulle tavole dell’Unesco

I biscotti di Frolla, microbiscottificio solidale di Osimo, saranno tra i protagonisti all’Unesco della "Work inclusion: talents and skills in Italian cuisine", evento che si svolgerà martedì 21 all’Unesco Restaurant di place de Fontenoy a Parigi.
La serata, promossa dal Ministero per le Disabilità, prevede un menù interamente realizzato grazie ai prodotti di ventisette realtà sociali italiane del settore agroalimentare.
Tutte le organizzazioni coinvolte, selezionate per il loro impegno inclusivo e la qualità artigianale delle loro produzioni, hanno nel food il proprio strumento di integrazione sociale.
Tra queste c’è Frolla, impresa sociale che unisce innovazione, inclusione e qualità, la quale porterà a Parigi la sua storia di inclusione, che nasce dal lavoro quotidiano con trentacinque ragazzi con disabilità, impegnati nella produzione artigianale di biscotti ma non solo.
I ragazzi coinvolti nel progetto sono anche al timone del Frolla Market, il primo supermercato esperienziale d’Italia presidiato interamente da persone con disabilità.
"Essere presenti a un evento così importante significa valorizzare l’inclusione come forma autentica di eccellenza italiana – commenta il presidente Jacopo Corona –. Portiamo a Parigi non solo i nostri biscotti, ma la nostra visione di un futuro in cui nessuno resta indietro. Lo facciamo con tutta la gioia di far vivere ad alcuni dei nostri ragazzi un’esperienza che resterà loro per tutta la vita".
Silvia Santini