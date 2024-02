I bivacchi dei pakistani al Passetto. Sgomberati, ma sono già tornati

Sgomberati, le tende di fortuna rimosse, ma alla fine sono tornati nell’unico posto dove poter sopravvivere. Il gruppo di richiedenti asilo pakistani, in attesa di essere regolarizzati e poter rientrare in un progetto di accoglienza coordinato dalla prefettura dorica, continua ad attendere il provvedimento passando le notti all’addiaccio in fondo all’ascensore del Passetto. Ieri mattina siamo tornati sul posto dopo che la settimana scorsa li avevamo incontrati per raccogliere le loro voci. Il giorno dopo le forze dell’ordine avevano effettuato un controllo sul posto. I migranti non c’erano, vista l’ora si trovavano alla Mensa del Povero di Padre Guido per prendere qualcosa da mangiare. Da quel sopralluogo probabilmente è scattato uno sgombero o quanto meno l’ordine di eliminare i bivacchi. Durante la nostra visita di ieri, infatti, abbiamo notato che le tre tende di fortuna, messe a terra davanti alle porte dell’ascensore utilizzato d’estate per portare la gente al mare nella spiaggia degli anconetani, sono state rimosse. Coperte e vestiti si trovavano in ordine radenti al muro, come a mantenere una certa regolarità nel decoro. Sta di fatto che le settimane passano e quel gruppo di asiatici continua a vivere all’aperto e al freddo.