I bomber mettono la firma su Ancona-Samb

Ancona 2 Samb 2(3-5-2): Laukzemis 6; Bellucci N. 6 (1’ st Belcastro 6), Codromaz 7, Magnanini 6; Bugari 6,5, Useini 6 (17’ st Azurunwa 6), Gulinatti 6 (33’ st Battistini sv), Alluci 6 (43’ st Gianelli sv), Pecci 6,5; Martiniello 7,5 (51’ st Sare sv), Varriale 6. A disp. Bellucci F., Merighi, Marino, Bikovskis. All. Gadda 6,5.

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Orsini 6; Zoboletti 6, Pezzola 6, Gennari 6,5, Paolini 6; Guadalupi 6,5, Touré 6,5; Kerjota 6,5 (24’ st Moretti 6), Sbaffo 6 (38’ st Baldassi sv), Battista 6,5 (38’ st Chiatante sv); Eusepi 7,5 (12’ st D’Eramo 6). A disp. Semprini, Orfano, Fabbrini, Bouah, Tataranni. All. Palladini 6,5.

Arbitro: Raineri di Como 6.

Reti: 8’ Martiniello (rig.), 24’ (rig.) e 31’ Eusepi, 46’ st Martiniello.

Note - Ammoniti: Gennari, Pezzola, Zoboletti, Pecci, D’Eramo; spettatori: 2.960 compresa quota abbonati; recuperi: 1’ + 6’.

Il derby tra Ancona e Samb è una questione tra bomber e finisce con un equo 2-2: due gol per Eusepi, che sale così a quota 13 centri in campionato, e due per Martiniello, che si porta a 12, entrambi tra l’altro con il primo gol realizzato dal dischetto. L’Ancona ferma la capolista, stavolta riuscendo a riacciuffare la partita nei minuti di recupero. La squadra di Palladini soffre il primo quarto d’ora, poi recupera e passa in vantaggio, ma nella ripresa, forte delle proprie sicurezze e della propria solidità arretra il proprio baricentro a difesa del vantaggio di misura, lasciando l’iniziativa all’Ancona che a tempo scaduto raccoglie il frutto di una gara giocata con il cuore. Al Del Conero va in scena un derby emozionante, con i dorici che vestono la maglia celebrativa dei 120 anni. E vive di sussulti, di episodi. Come quando, dopo pochi minuti, Martiniello serve Pecci che anticipa Orsini che lo atterra: dagli undici metri Martiniello la mette nell’angolino. Poco dopo Varriale in contropiede spreca tutto, quindi Useini su invito di testa di Codromaz calcia tra le braccia di Orsini. Poi la corazzata di Palladini si sveglia e alla prima azione pericolosa trova il fallo in area di Martiniello su Battista, rigore netto che Eusepi realizza col brivido, perché Laukzemis intuisce ma non trattiene la palla che scivola oltre la linea.

La Samb alza i giri del motore, poco dopo Gennari di testa chiama Laukzemis alla respinta. E’ il preludio al raddoppio: Kerjota da destra centra forte, il portiere lituano dell’Ancona respinge corto, al volo Eusepi realizza il vantaggio. Intanto nel primo tempo i tifosi dorici espongono lo striscione "Fuori la politica dall’Ancona, chi ha osato pagherà" in riferimento alle maglie celebrative regalate dal consigliere dorico Brilli ai ministri Tajani e Pichetto Fratin sabato al congresso di Forza Italia. Il presidente Antonio Recchi, ha voluto precisare la posizione della società in merito allo striscione: "La nostra società ha solo due colori, che non sono politici. In questo momento vorrei guardare ai nostri 120 anni di storia".

Nella ripresa l’Ancona, ridisegnata da Gadda, si getta in avanti e si fa subito pericolosa, Palladini toglie Eusepi per D’Eramo, Gadda getta nella mischia anche Azurunwa e tenta il tutto per tutto. Così nel recupero Gianelli da destra pesca in area Martiniello pronto a girare in porta la palla che vale il pari.

Giuseppe Poli