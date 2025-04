I borghi italiani riuniti nel nome di Scattolini

Il modo migliore per ricordare Livio Scattolini in una giornata di festa e di "vita di borgo". Soddisfazione dell’Amministrazione Comunale di Corinaldo per aver ospitato sabato la prima edizione del premio nazionale ‘Livio Scattolini’ intitolato all’ex sindaco del borgo gorettiano nonché componente di spicco quale vice presidente prima e coordinatore del comitato tecnico scientifico poi dell’Associazione Borghi più Belli D’Italia. "Un evento - commenta il sindaco Gianni Aloisi - che ha acceso ancora di più i riflettori sul patrimonio storico culturale dei "piccoli centri" italiani. Naturalmente l’orgoglio per noi corinaldesi è doppio perché il premio porta il nome dell’amico Livio e perchè siamo stati teatro della prima edizione". Sul palco del Teatro Goldoni di Corinaldo si sono alternati i rappresentanti dei borghi di tutta Italia: Corinaldo si è classificata terza, ‘per la forte strategia di attrazione di nuovi residenti, a cominciare da una politica tributaria volta a favorire i giovani e le coppie’. Nel borgo gorettiano sono stati istituiti tavoli di ascolto della comunità soprattutto dei giovanissimi che hanno raccolto i bisogni, le idee e le proposte dei propri coetanei facendosi portavoce della "Corinaldo che vorrei".