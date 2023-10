I "bulletti" rimpatriati. Testate e insulti agli agenti in divisa. Uno scortato al Cairo

Avevano accerchiato una volante, prendendola a testate e provocando gli agenti: rimpatriati un tunisino e un egiziano con volo dedicato e scorta. I fatti erano avvenuti questa estate, in piazza Roma, quando un gruppo di giovanissimi – tra cui, appunto il tunisino del 2005 e l’egiziano del 2004 – voleva sfidare i poliziotti, che, con grande professionalità, non avevano risposto alle provocazioni. In quell’occasione, un video che ritraeva i due era diventato virale mentre sbeffeggiavano le divise. I poliziotti avevano soltanto fatto il loro dovere, caricando sulla pantera due del loro gruppo. Ma i compagni non ci stavano e si erano spinti fino a bloccare la volante, aprendo gli sportelli dell’auto per far scendere i loro amici. Ci ha pensato il questore dorico, Cesare Capocasa, a rimettere in riga quei due. Per i ragazzi terribili, la questura di via Gervasoni aveva disposto, subito dopo l’identificazione, oltre alle denunce per resistenza a pubblico ufficiale, per percosse e danneggiamento aggravato, anche delle misure di prevenzione specifiche. La finalità era quella di inibire a quei bulletti della polizia di girare in centro e di fare ulteriori danni. Tra l’altro, a seguito di dettagliate indagini, secondo indiscrezioni, pare che sia emerso come quei due ragazzini, nonostante fossero davvero giovanissimi, vantassero un curriculum di tutto rispetto (si fa per dire, ovviamente) fatto di innumerevoli precedenti. Non solo resistenza, ma anche lesioni personali, reati di violenza e pregiudizi in materia di sostanze stupefacenti. Per l’egiziano, non è bastato l’obbligo di firma disposto dall’autorità giudiziaria, ma si è reso necessario un rimpatrio internazionale. Una di quelle procedure difficili, al livello burocratico, che richiede professionalità, sensibilità e preparazione da parte degli agenti. Ad Ancona, era già successo qualche settimana fa per un cinese, per il quale si era disposta la scorta internazionale dall’aeroporto di Bologna fino in Asia. E l’ultimo rimpatrio ha riguardato proprio i due ragazzini, per impedire ogni possibile recidiva di comportamenti che turbino l’ordine pubblico di Ancona. Ai primi di ottobre, il 18enne tunisino è stato spedito a casa. Subito dopo, è stata la volta dell’egiziano, atterrato a Il Cairo con tanto di scorta. "La questura garantisce massima accoglienza agli ultimi, ai più deboli, a chi scappa da guerre e carestia. Ma allo stesso tempo – fa Capocasa - l’ordine e la sicurezza pubblica esigono il massimo rigore nei confronti di chi trasgredisce alle regole della sana e pacifica convivenza civile".

Nicolò Moricci