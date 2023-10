"I buttafuori ostacolarono l’uscita dei ragazzi"

Le irregolarità sulla discoteca poco avrebbero inciso sull’esito dei morti e dei feriti della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Il problema sarebbe stato quello di non far uscire le persone, dirottate tutte su un’unica via di esodo, quella della porta S 3, dove poi sono crollate le balaustre e si sono contati i morti, cinque minorenni e una mamma di 39 anni. Lo stato dei luoghi inoltre sarebbe stato assai mutato rispetto a quello verificato dalla commissione. E’ quanto emerge in sintesi dalle consulenze di parte delle difese sul processo della strage di Corinaldo, quello in corso al tribunale dorico e relativo alle responsabilità sulla sicurezza del locale. Nell’udienza di ieri, lo scenario è cambiato di molto vedendolo dal punto di vista dei periti delle difese dei membri della commissione di pubblico spettacolo, quella che nel 2017 autorizzò l’attività della discoteca di via Madonna del Piano. Nella relazione tecnica degli ingegneri Roberta Riggio e Roberto Romagnoli, esperti di sicurezza sui locali, sono state ridimensionate e confutate le conclusioni dei periti della pubblica accusa che avevano rilevato una dozzina di irregolarità mai sanate nel locale e che ottenne lo stesso la licenza per fare pubblico spettacolo. Altezza dei soffitti, dell’uscita numero 3, grandezza degli scalini nella rampa dell’esodo, pannelli mancanti per segnalare le vie di fuga, planimetrie non visibili, mancanza di pulsanti antincendio e altre accortezze carenti sono state tutte rimesse in discussione perché i riferimenti normativi presi in esame dalla pubblica accusa sarebbero stati sbagliati. Non sarebbe stato nemmeno compito della commissione di pubblico spettacolo rilevare le principali irregolarità "in quanto a lei stava eseguire solo i controlli a vista e sui documenti certificati dai professionisti incaricati dai gestori" hanno rilevato i due periti di parte. Nell’esporre la relazione è stato preliminarmente sottolineato dall’ingegnere Romagnoli come è stato tenuto conto anche delle testimonianze dei sopravvissuti, quelli sentiti a sommarie informazioni, "e non prese in esame dal consulente della procura" che hanno descritto uno scenario di salvezza che poteva essere per tutti. "Le persone che sono uscite per prime dalla sala attraverso la porta di sicurezza s3, la rampa e la scala – scrivono nella relazione i consulenti delle difese – hanno riferito di un deflusso che si è svolto regolarmente, nonostante la situazione di panico, senza difficoltà a raggiungere il cortile. Il problema per l’esodo si è rapidamente manifestato quando il flusso delle persone in uscita viene inizialmente rallentato dagli addetti della sicurezza della discoteca che urlavano ai ragazzi presenti nel cortile di rientrare in sala perché era stato annunciato l’arrivo dell’ospite, e posizionavano una transenna alla fine della scala proprio per impedire l’uscita dei ragazzi". Dalle testimonianze gli addetti avrebbero ostacolato l’esodo degli occupanti nelle altre uscite presenti, la S4 e la S5, contribuendo al sovraccarico della via di esodo S3. Per i consulenti di parte le responsabilità furono della parte gestionale del locale non di quella amministrativa.