"I bypass hanno bisogno di tempo"

I tanto attesi bypass dell’Abbadia e la nuova scuola primaria di Campocavallo di Osimo si faranno ma con tempi molto più lunghi del previsto. "Nell’ultimo consiglio di quartiere di Osimo Stazione-Abbadia il sindaco ha decretato davanti a tutti i presenti che il bypass di Abbadia non sarà fatto. I cittadini hanno ben compreso che dopo riunioni su riunioni su bypass sì e bypass no, ora con il nuovo piano regolatore, che sarà approvato a breve, il tragitto sarà modificato e ciò significa che il progetto dovrà essere ripreso da capo, cioè che non si farà", dice Gilberta Giacchetti delle Liste civiche. "Sono solo bugie che servono a raccattare qualche voto per le primarie di domenica – replica il sindaco Simone Pugnaloni -. Non ho mai detto che non si farà, dobbiamo tutti imparare a conoscere come funziona la pubblica amministrazione. C’era un ricorso sub judice della Provincia su un’area molto estesa di espansione residenziale. Con il nuovo piano regolatore, che approderà domani sera in Consiglio comunale per l’approvazione, accogliendo in parte le istanze degli interessati, siamo riusciti a ridisegnare una piccola area di edificato e quindi il tracciato deve essere spostato e ai lati devono essere previste alberature. L’iter si allunga quindi per questo motivo". Tempi notevolmente più lunghi anche per la scuola elementare appunto: "Anche questo progetto non è stato abbandonato però – ribadisce il primo cittadino -. Dopo Pasqua convocheremo l’assemblea pubblica con i cittadini della frazione per la scuola e chiedo scusa alle mamme se non ci siamo riusciti per marzo come avevo promesso. Abbiamo approvato il progetto definitivo che sarà quello che presenteremo ad aprile. Contestualmente sarà pubblicata la gara per l’esecutivo che arriverà in estate, tra giugno e luglio, e quindi a settembre si potrà fare il bando per la realizzazione della struttura. Purtroppo per me, a fine mandato riuscirò a essere il sindaco che metterà "solo" la prima pietra della scuola promessa all’inizio del mio primo mandato. E’ stato un iter lunghissimo ma il gesto concreto sarà la grande festa per quell’evento".