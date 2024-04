I cacciatori diffidano:: "No alla rampa sul ponte"

La Federazione Italiana Caccia, sezione Senigallia diffida l’Amministrazione, ‘Nessuno ci ha interpellato’. A far discutere, in attesa del progetto definitivo, è la planimetria dove si vedono le due rampe di accesso al nuovo ponte Garibaldi: "Non spetta a noi alcuna valutazione di carattere estetico o funzionale, ma ci limitiamo ad osservare che nessuno dei soggetti interessati da questa realizzazione (Regione Marche, Comune di Senigallia, Ufficio Speciale per la Ricostruzione, Anas SpA etc) ha interpellato il nostro sodalizio – spiega l’avvocato Federico Titta Rosati, presidente della Federazione Italiana Caccia, sezione Senigallia - Nel timore che questa realizzazione potesse prevedere l’esproprio dell’intero compendio, il 27 marzo scorso, siamo stati costretti quindi a diffidare formalmente dal porre in essere attività di pianificazione o progettazione dei lavori per la realizzazione del nuovo Ponte Garibaldi che interessino la nostra area, rammentando che il valore della stessa era stato indicato in 400mila euro nell’anno 2018 da parte del Comune di Senigallia – con una comunicazione formale - tramite l’Ing. Gianni Roccato in previsione della realizzazione del progetto "Orti del Vescovo". Come già espresso nella nostra diffida, esortiamo tutti i soggetti interessati ad un incontro chiarificatore, significando sin d’ora che resisteremo nelle sedi più opportune ad ogni tentativo di spoglio della nostra proprietà che ha rappresentato per decenni un importante luogo di aggregazione dei cittadini senigalliesi". Critiche arrivano anche dal segretario della sezione Pd di Senigallia, Massimo Barocci: "Abbiamo un ponte che è stato demolito troppo presto, un altro che dovrebbe essere demolito e un altro ancora che poteva essere sistemato con poco ma ancora nulla è stato fatto. Tra amministrazione comunale e regionale, e tutti gli organismi coinvolti, regna l’incertezza, come se ci trovassimo ancora nei primi giorni dell’alluvione – scrive in un comunicato - Tutta la catena di comando è in mano alla destra, hanno i soldi e i ci sono provvedimenti legislativi che consentono di spendere quei soldi velocemente ed efficacemente, ma ci troviamo come due anni fa. Continuano a fare ipotesi, congetture, proclami, e intanto la città aspetta; tanto oramai noi senigalliesi ‘siamo abituati a questo’ e ai turisti che arriveranno doneremo per il secondo anno consecutivo l’immagine di una città ancora ferita che aspetta decisioni e soluzioni che non arrivano".