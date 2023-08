I cambiamenti climatici Arriva dalla Politecnica l’inviato della Farnesina "Stop agli allarmismi"

Dalla cattedra dell’Università Politecnica delle Marche ai grandi meeting internazionali sul clima. Il Governo Meloni ha scelto il professor Francesco Corvaro, associato di Fisica e Tecnica Industriale presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche per ricoprire il ruolo di Inviato Speciale per i Cambiamenti Climatici: "Ufficialmente la nomina del Governo porta la data del 1° agosto _ racconta Corvaro al Carlino _. Da quel giorno sono in aspettativa alla Politecnica delle Marche. In questo momento mi trovo negli Stati Uniti dove stavo svolgendo un lavoro di ricerca. Sono subito entrato nella nuova dimensione prendendo contatti con il personale omologo negli States, dove il mio stesso ruolo è coperto da John Kerry, Inviato Speciale per il Clima del presidente Biden". Resta da capire il senso del suo incarico: "Opererò su due piani distinti, interno ed esterno. Nel caso del primo coordinerò tutte le attività che l’esecutivo proporrà sul tema dei cambiamenti climatici; per quanto riguarda la sfera internazionale la mia sarà una sorta di funzione diplomatica. Capiterà di fare le veci del Primo Ministro e dei Ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, rappresentando l’Italia ai grandi appuntamenti collegati al tema del clima". Un massimo esperto la cui posizione tra chi nega i cambiamenti climatici e chi è in ansia per le sorti del pianeta è molto chiara: "I cosiddetti negazionisti li lascio ai talk show che si occupano dell’argomento così come si erano occupati di pandemia, di guerra e così via. Mi lasci aggiungere una cosa però. A chi è preoccupato da presunte conseguenze drammatiche sotto il profilo climatico dico di stare tranquilli. Basta creare allarmismi inutili e anzi controproducenti, basta catastrofismi. Esistono dei problemi, ma non c’è nulla di irreparabile. Affidiamoci alla scienza, quella seria". Plaude alla nomina di Corvaro il Commissario per il Terremoto Guido Castelli: "Gli faccio i migliori auguri di buon lavoro. Si tratta di un riconoscimento molto prestigioso, per lui sia e per la Politecnica delle Marche. Sono certo che Corvaro saprà servire il nostro Paese al meglio, svolgendo il suo mandato con competenza e professionalità".