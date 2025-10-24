I campi da padel a San Piero a Ponti sono abusivi

"Quei campi da padel non sono a norma". Il Consiglio di Stato ha giudicato "inammissibile" il ricorso presentato dai proprietari del Centro Padel Gorinello e dal comune di Campi. Ricorsi presentati separati e riuniti in un’unica sentenza dopo che il Tar, ad aprile, aveva annullato gli atti amministrativi dello stesso comune relativi alla costruzione di quattro campi in via Fratelli Bandiera a San Piero a Ponti. Soprattutto perché, come si evince dalla sentenza, "non possono essere realizzati impianti sportivi in aree destinate a servizi di interesse collettivo". Tutto era nato dalle proteste di alcuni residenti, difesi dagli avvocati Fabio e Benedetta Colzi, che lamentavano "un forte impatto visivo e acustico".

Lamentele accolte a suo tempo dal Tar: "Inizialmente – spiega l’avvocato Colzi – la costruzione dei campi era stata legittimata da una Scia, poi annullata in autotutela dal comune. Non a caso, il Tar aveva respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate dal comune e dalle altre parti e confermato l’interesse dei residenti ad agire". L’area utilizzata, in base al regolamento urbanistico, è classificata come ‘At - Aree per attrezzature di interesse comune’, destinate esclusivamente a soddisfare i ‘servizi collettivi’, come attrezzature religiose, culturali, sociali, sanitarie e simili.

In sostanza, sempre da sentenza, "i lavori per i quattro campi, i dieci posti auto e le opere connesse sono stati eseguiti abusivamente". "Prendiamo atto della decisione – dice il sindaco Tagliaferri - Gli uffici competenti sono già stati incaricati di dare seguito alle deliberazioni previste".

Pier Francesco Nesti