Taser, dibattito tra utilità e limiti

Massimo Pandolfi
Taser, dibattito tra utilità e limiti
Ancona
Maxi corteo pro GazaMuore in stradaRissa tra famiglieAldrovandi uccisoVasco Rossi bigliettiMigliori pizzerie
CronacaI campioni mondiali fabrianesi condividono le emozioni con la città
24 set 2025
SARA FERRERI
Cronaca
I campioni mondiali fabrianesi condividono le emozioni con la città

La città ha celebrato i successi dei quattro atleti fabrianesi che hanno conquistato titoli mondiali: Sofia Raffaeli, Giorgio Farroni, Daniel...

La città ha celebrato i successi dei quattro atleti fabrianesi che hanno conquistato titoli mondiali: Sofia Raffaeli, Giorgio Farroni, Daniel Gerini e Christian Scassellati. "Tre di loro – spiegano dal Comune - erano presenti sul palco, mentre Scassellati, impegnato in Cina dove ha conquistato due ori e un bronzo, è stato rappresentato dal presidente della Fortitudo Pattinaggio, Matteo Piantassi".

I campioni, durante la serata "organizzata dall’Avis" spiegano dal Comune, hanno condiviso emozioni e riflessioni legate alle loro carriere. Sofia Raffaeli ha raccontato il "valore di ogni gara", ricordando come anche al di là delle medaglie resti l’esperienza, la preparazione e la forza del gruppo che la sostiene. "Ho fatto talmente tante gare che non è tanto la gara in sé o l’esercizio in sé, ma tutto quello che c’è intorno: la preparazione, il fatto di entrare in pedana sapendo che dietro di me c’è il mio team, le mie compagne che si allenano con me e che mi vogliono bene. Ogni gara è speciale Essere un punto di riferimento per i piccoli atleti che stanno crescendo – ha aggiunto - è una grande responsabilità, ma allo stesso tempo un onore. In fondo rappresento lo sport che amo fin da quando ero bambina e trasmettere questa passione alle giovani ginnaste è ciò che mi rende più felice".

"Il quarto campione, Christian Scassellati – spiegano ancora dal Comune, rispondendo anche alle polemiche di Fratelli d’Italia che chiedeva di attendere il rientro di tutti per festeggiarli, magari la prossima settimana - non poteva essere presente in piazza perché ancora impegnato in Cina, ma la sua assenza è stata colmata dal ricordo delle imprese appena concluse. Al suo rientro sarà ricevuto in Comune dal sindaco per un saluto ufficiale".

Sofia Raffaeli