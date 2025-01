I campioni si sfidano al Memorial Giovannini

Alessio Giovannini è stato una figura rilevante nell’atletica non solo marchigiana, giornalista e addetto stampa non solo del comitato marchigiano, originario di Pieve Torina, e prematuramente scomparso nel 2019. Sabato 18 gennaio prossimo al PalaCasali di Ancona, dove Alessio ha lavorato per diversi anni, si svolgerà la quarta edizione del memorial a lui intitolato, diventato negli anni un appuntamento internazionale a invito, capace di attirare ad Ancona campioni anche internazionali e atleti che hanno partecipato anche alle ultime Olimpiadi.

Un parterre d’eccezione, insomma, che andrà anche in diretta su Rai Sport, il modo migliore per ricordare la figura di Alessio che tutti nel mondo dell’atletica e del giornalismo ricordano con profondo affetto.

Tra l’altro sarà il primo evento di atletica indoor con programma completo a far parte del calendario del World Indoor Tour. Ieri è stato presentato in Comune, con il vicesindaco Giovanni Zinni, il presidente Coni Marche, Fabio Luna, il presidente Fidal Marche, Fabio Romagnoli, il presidente del Cip Marche, Luca Savoiardi, il consigliere nazionale Fidal, Simone Rocchetti, il presidente Ussi Marche, Andrea Carloni, e il direttore del meeting, Francesco Giovannini.

Le gare saranno dodici, più quella riservata agli atleti paralimpici Fisdir, novità di quest’anno, e si svolgeranno tutte nel pomeriggio di sabato 18, l’ingresso è libero.

"Un’iniziativa che è esempio di grande serietà sportiva – ha affermato il vicesindaco Giovanni Zinni –, che nasce amatoriale e nel tempo diventa un grande appuntamento di sport, cresciuto così tanto negli anni da diventare di caratura internazionale, con atleti di tutto rispetto. Lo dimostra anche la diretta su Rai Sport, che onora la nostra città".

Nei 60 metri maschile attesa la sfida tra il campione europeo Samuele Ceccarelli, e il campione europeo in carica della 4x100, Matteo Melluzzo. Fari puntati anche sul salto triplo, in pedana Dariya Derkach, vicecampionessa europea indoor e finalista olimpica, insieme all’altra azzurra Ottavia Cestonaro e alla diciottenne Erika Saraceni, bronzo ai Mondiali under 20. Importante la presenza di atleti stranieri, come nel salto in alto l’olandese Douwe Amels, campione europeo indoor. "Una manifestazione ideale per cominciare il 2025, che fa bene a tutto il movimento dell’atletica leggera marchigiana", ha aggiunto Fabio Luna, "il miglior modo per rendere eterna la figura di Alessio Giovannini" ha chiosato Andrea Carloni.

Giuseppe Poli