I candidati a confronto Così sagre e mercatini finiscono nel mirino "Concorrenza sleale"

di Pierfrancesco Curzi

Concorrenza sleale, condizioni di favore e soprattutto qualità delle iniziative. Nel mirino di Confcommercio sono finite alcune rassegne, mercatini particolari, sagre di quartiere e affini. Da qui la richiesta di fare chiarezza al futuro sindaco. È stato questo l’unico segmento di novità offerto dall’ennesimo confronto tra Daniele Silvetti (centrodestra) e Ida Simonella (centrosinistra) andato in scena ieri al "Wine Not?", il locale all’interno dell’hotel Palace, a quattro giorni dal ballottaggio per le elezioni Comunali. Il confronto era organizzato dalla Confcommercio e moderato dal direttore di Marche Centrali, Massimiliano Polacco.

"Bisogna saper dire di no a qualcuno e concentrarsi su iniziative con grande potenziale che operino nel rispetto delle regole: stesso mercato, stesse regole" ha detto Francesco Cinti, uno degli otto delegati cittadini di Confcommercio chiamati dall’organizzazione a porre le domande ai due candidati. "Fare delle scelte non è facile – ha detto Silvetti rispondendo sul tema – ma il rispetto delle regole è d’obbligo. Dovessi diventare sindaco vediamo cosa sarà possibile fare dando un occhio a gerarchie e rischi d’impresa". Una posizione molto simile a quella di Ida Simonella secondo cui "legalità e controlli sono il tema e se serve selezionare va bene, ma facciamolo assieme". Ad Ancona c’è fame di politica e questa tornata elettorale è molto sentita. A confermarlo la folta presenza di pubblico al Wine Not, anche se alla fine i temi dibattuti sono stati più o meno gli stessi di altri confronti. Difficile inventarsi nuovi argomenti dopo mesi di campagna elettorale. Di certo i toni sono stati molto contenuti, non ci sono stati scontri, attacchi, polemiche e anche le due fazioni di supporto dal pubblico si sono contenute. Un unico fuoriprogramma: uno degli otto delegati di Confcommercio, Simone Boari, dopo aver posto la domanda (l’ultima delle otto) e ascoltato la risposta di Silvetti, durante l’intervento di Simonella si è alzato con tono polemico ed è uscito dal locale, senza neppure partecipare alla foto di gruppo finale tra vertici e delegati di Confcommercio e i due candidati a sindaco.

Per il resto il focus di Confcommercio Ancona è stato orientato verso il porto, il decoro, gli eventi, il turismo, la viabilità e i parcheggi: "La città ha chiari e annosi problemi di accessibilità – ha sottolineato il candidato del centrodestra – Chiudere la stazione marittima è stato un errore strategico. Sì alla metropolitana di superficie e a un parcheggio all’ex Savoia". Per la rivale di centrosinistra "la priorità sul tema è l’anello filoviario elettrico con i parcheggi scambiatori al Verrocchio e a piazza d’Armi. Servono più parcheggi, pensando agli operatori commerciali, ma anche ai residenti".

Sul porto le posizioni sono cristallizzate. Silvetti cavalca il progetto della ‘penisola’ e riconosce che "è vero, va finanziata, ma potrà essere realizzata a stralci con tempi non clamorosi. Intanto posiamo la prima pietra". Simonella punta su misure più immediate: "Intanto spostiamo parte dei traghetti dal porto storico all’ex banchina dei silos, si può fare subito con benefici per l’ambiente e per la fruibilità portuale. La penisola? A quel progetto ci ho lavorato ai tempi dell’Istao, il problema sono i processi autorizzativi".

Infine grandi eventi e turismo. Daniele Silvetti lancia l’idea di una Fiera della Nautica e insiste sul turismo balneare e le bellezze del Conero; Ida Simonella insiste su "crociere e ciclabile del Conero aperta da pochi giorni e ritiene il Kum un appuntamento di grande spessore".