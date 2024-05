I candidati di Azione: "Le priorità delle Marche sono anche quelle europee"

Dopo le parole di Carlo Calenda a margine della sua visita anconetana nelle scorse settimane – allora si era detto confidente sul fatto che Azione potesse raggiungere la soglia di sbarramento alle Europee –, anche la deputata Elena Bonetti, ieri, si è allineata: "Sono certa che supereremo il quattro per cento". Lo ha detto in occasione di un incontro con la stampa nel capoluogo, per tirare la volata ai candidati al Parlamento di Bruxelles, cui ambisce lei stessa, ma anche i due marchigiani come l’uscente sindaco di Fano, Massimo Seri e il segretario del partito di Fermo, Germano Craia, tutti in gara nella Circoscrizione del Centro Italia. Erano presenti, tra gli altri, il segretario regionale di Azione, Tommaso Fagioli e la presidente dell’Assemblea regionale del partito, Germana Sorbi. Il forfait, invece, è arrivato last minute da parte dell’ex ministra dell’Istruzione Mariastella Gelmini, che non ha potuto raggiungere Ancona per ragioni personali.

Confermata invece Bonetti, che è partita dalla situazione marchigiana: "Ci sono delle priorità e delle battaglie che sono anche europee", ha detto in riferimento alla visita nel distretto dei calzaturifici dalla quale era reduce: "Una delle eccellenze della vostra regione – ha aggiunto –. È una realtà che può essere sostenuta con un investimento europeo che, ad esempio, intervenga sulla fiscalità e sui progetti delle piccole e medie imprese. È importante che vi sia una regia di tutela per evitare che queste vengano divorate dai gruppi internazionali". L’altro tema, nazionale ma decisamente locale: la sanità. Un cavallo di battaglia di Azione: "È stato detto no al Mes sanitario anni fa – ha sostenuto Bonetti –. Questo ha impedito all’Italia di avere quei 37 miliardi che avrebbero potuto sostenere i servizi territoriali".

Dunque si è concentrata sulla riqualificazione delle città e dei piccoli centri delle aree interne, "per i quali l’Europa può avviare una strategia condivisa e comune per la riqualificazione dei territori". Lì vicino, anche il segretario regionale Fagioli, che si è detto contento "di tenere a battesimo i candidati nella nostra sede, quella di Corso Garibaldi, che si appresta a diventare la sede regionale del partito". Sull’Europa: "È casa nostra: andate a votare e portate persone, casa per casa. Sarà fondamentale avere un europarlamentare marchigiano, che manca da vent’anni". Fagioli si è mostrato molto sereno e si aspetta "un bel risultato per Azione nel nostro territorio. Come sempre ci metteremo la faccia, facendo una campagna elettorale sobria e con il sorriso", rivendicando di essere uno dei "pochi partiti ad aver depositato un vero programma elettorale in dieci punti". E intanto la corsa per l’Europarlamento prosegue.

gi.gia.