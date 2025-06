I candidati di Fdi e Pd. I volti in lizza per le regionali. Tra i dem molti ex sindaci

Il tempo stringe i vista delle regionali. E così i partiti scelgono i loro candidati. E’ il caso di Fdi e Pd provinciali.

I primi hanno proposto una rosa di 16 nomi dalla quale usciranno i nove candidati consiglieri da sottoporre al partito regionale e che quindi correranno nell’Anconetano. È quanto emerso dal coordinamento provinciale per iniziare a ragionare sulla costruzione della lista in vista delle elezioni autunnali. Se prima del vertice quattro profili erano già blindati – i tre uscenti, l’assessore regionale Goffredo Brandoni e i consiglieri regionali Marco Ausili e Mirella Battistoni, oltre all’indipendente Giacomo Bugaro, annunciato nei giorni scorsi in presenza del governatore Francesco Acquaroli –, apparirebbero chiare anche le indicazioni arrivate dagli esponenti locali di Fdi.

Nel Senigalliese parrebbero farsi strada i profili dell’avvocato Corrado Canafoglia, del presidente del Consiglio comunale di Senigallia Massimo Bello e della coordinatrice del Circolo di Trecastelli Sandra Amato. Il Fabrianese avrà Battistoni. Nell’alta Vallesina il nome è quello di Simone Cola. Su Jesi città, invece, indicata la coordinatrice comunale Milva Magnani. Brandoni il nome su Falconara. Mentre per la vicina Ancona, detto di Ausili e Bugaro, ecco Patrizia Serangeli e la consigliera comunale Angelica Lupacchini. Per arrivare, dunque, alla zona a sud Dove nell’Osimano sarebbero spuntati i nomi dell’ex candidata a sindaco Michela Staffolani e di Renato Frontini. A Camerano, quello di Lorenzo Rabini. A Filottrano il vicesindaco Ivana Ballante.

In casa Pd tutto più chiaro anche se si attende il 29 giugno per la decisione finale dell’assemblea regionale. Intanto la direzione provinciale del Partito Democratico ha scelto i 9 nomi che comporranno la lista per la provincia: Chantal Bomprezzi segretaria regionale, Thomas Braconi ex sindaco di Agugliano e segretario provinciale, Michele Brisighelli ex assessore del Comune di Ancona, Valeria Mancinelli ex sindaca di Ancona, Maurizio Mangialardi ex sindaco di Senigallia e consigliere regionale uscente, Emanuela Marguccio assessore alle Politiche giovanili del Comune di Jesi, Paolo Palladini capogruppo al consiglio comunale di Fabriano, Simone Pugnaloni ex sindaco di Osimo e da poche ore presidente del consiglio cittadino e Lorena Varani ex sindaca di Sassoferrato.

La lista è stata votata all’unanimità dai presenti. Fuori Paola Andreoni vicesindaca di Osimo e Andrea Vecchi consigliere comunale ad Ancona.

Giacomo Giampieri