I candidati parlano. E le truffe imperversano

Aveva i capelli a caschetto nero, non era troppo alta e sicura di sé. La signora anziana residente a Osimo Stazione sapeva che avrebbe bussato di lì a poco a casa sua e le ha aperto. L’aveva avvisata prima con una telefonata. Non lei, ma un suo "collega", dicendole che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente e aveva bisogno di soldi. La solita truffa. L’anziana i soldi li ha consegnati davvero alla truffatrice che se l’è data a gambe. Poco dopo si è accorta di quello che era successo, chiamando il figlio e sporgendo denuncia ai carabinieri. E’ l’ennesimo episodio registrato in Valmusone nell’ultimo periodo.

Nel corso dell’ultima attività straordinaria di controllo da parte della Polizia di Stato, sono state controllate complessivamente 33 persone (delle quali 7 sono risultate gravate da pregiudizi di polizia) e 12 veicoli. È stato messo in atto un monitoraggio, oltre che del centro storico di Osimo e Loreto, anche delle frazioni, Osimo Stazione, San Biagio, Campocavallo e Villa Musone, soprattutto nei luoghi maggiormente noti come luoghi di aggregazione dei giovani per scoraggiare assembramenti molesti o situazioni di degrado urbano e la diffusione di sostanze stupefacenti e alcool.

La sicurezza resta un tema centrale per gli osimani ed è uno degli argomenti che spicca nei programmi elettorali dei tre candidati a sindaco. La candidata di FdI e Rinasci Osimo Michela Staffolani afferma: "Punteremo al rafforzamento dell’organico della Polizia locale fino al raggiungimento di un vigile ogni mille abitanti. Nel programma abbiamo previsto la costituzione di un presidio di polizia locale in centro e l’attivazione del pattugliamento notturno".

Il candidato civico Francesco Pirani dice: "E’ importante la capillarità dei sistemi di videosorveglianza come la concessione di contributi economici a chi installa propri sistemi di allarme. Nell’agenda abbiamo inserito la realizzazione di impianti di illuminazione nelle aree sprovviste e presidi e controllo costante del territorio attraverso azioni coordinate tra Municipale e volontari".

La candidata del centrosinistra Michela Glorio afferma: "Nei 10 anni di amministrazione di centrosinistra è stato fatto tanto. Obiettivo dei prossimi 5 anni l’implementazione del sistema di videosorveglianza nei luoghi pubblici, in parte già attivo, così da aumentarne l’efficacia. Poi il piano di assunzioni per il corpo di polizia locale per potenziare i pattugliamenti e la promozione di eventi di sensibilizzazione alla cittadinanza".

Silvia Santini