I candidati più giovani oggi in redazione al Carlino

La politica di oggi al servizio della politica di domani e dei suoi protagonisti. Noi del Carlino proviamo a intercettare la Meglio Gioventù anconetana che ha deciso di metterci la faccia, candidandosi per un posto di consigliere comunale alle prossime elezioni amministrative. Dalla viva voce dei protagonisti ascolteremo le rispettive opinioni su temi strettamente legati alla dimensione dei giovani. Dalla movida alle forme di disagio giovanile che hanno interessato la nostra città nel post-pandemia, compreso il fenomeno delle baby gang. Ci sarà spazio per l’offerta di cultura e di eventi che il capoluogo dovrebbe offrire per evitare la fuga dei giovani verso altre città. E poi domande sul rapporto tra Ancona e la sua università, l’ambiente e la città sostenibile e infine cosa li ha spinti a candidarsi. Risponderanno alle domande in redazione tre 19enni: Giulia Fedele (lista Daniele Silvetti), Riccardo Giardi (Altra Idea di Città) e Giacomo Petrelli (Pd).