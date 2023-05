I cani non erano stati abbandonati

Sarebbe stato tutto frutto di un brutto equivoco. L’auto che accosta a bordo strada, di mattina presto, la portiera che si apre e una donna che da lontano vede due cani scendere dal veicolo e dirigersi in mezzo al campo. Era convinta che l’uomo li stava abbandonando così si era segnata il numero di targa e aveva chiamato celermente la polizia. Per quella segnalazione un 46enne di Loreto è stato a processo tre anni per abbandono di animali, rischiando fino ad un anno di prigione. I cani, è stato poi appurato nel processo, era uno, di nome Zorro. Un meticcio di piccola taglia, nero come il mantello e la maschera del paladino della giustizia protagonista di film e fumetti. Il cagnolino non sarebbe stato abbandonato e tutt’oggi scorrazza libero nella proprietà di una donna osimana. Ieri il tribunale di Ancona ha assolto il 46enne "perché il fatto non sussiste". L’imputato era difeso dagli avvocati Emanuela Ragni e Raffaele Sebastianelli. Stando alle accuse era il 5 dicembre del 2019 quando, in via San Valentino, ad Osimo, una Fiat Grande Punto si sarebbe fermata sulla strada. Al volante c’era il 46enne che una giovane donna avrebbe visto far scendere due piccoli cagnolini e poi ripartire. La ragazza avrebbe raggiunto la Punto, chiedendo all’uomo cosa stava facendo ma avrebbe ricevuto solo una risposta sgarbata. Tutt’altra la versione dell’imputato e della sua difesa che hanno sostenuto che l’uomo si era invece fermato per recuperare il cagnolino di una conoscente a cui era fuggito ritrovandosi poi denunciato alla polizia.

ma. ver.