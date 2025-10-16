I capolavori di "Mirabilia Marche" sulle tracce di Claudio Ridolfi

"Mirabilia Marche: capolavori, innesti, ibridazioni, fra pubblico e privato". E’ il titolo dell’importante mostra che si inaugura sabato (ore 17) nella Civica Raccolta d’Arte ‘Claudio Ridolfi’ di Corinaldo. Curata da Andrea Bruciati, fino al 3 maggio l’esposizione racconterà la felice stagione storica fra la fine del ‘500 e gli inizi del ‘600 di un`area della provincia marchigiana ritenuta marginale, ma che si connota per una precisa e significativa morfologia culturale. Tutto questo attraverso uno degli artisti di spicco che hanno lavorato nel comune di Corinaldo, Claudio Ridolfi (Verona 1570 ca – Corinaldo 1644).

Di notevole interesse il costante dialogo con Verona, che alimentò un fertile terreno di scambi, relazioni e contaminazioni, così come quello tra le quaranta opere presenti a Corinaldo con altre provenienti da collezioni private, riferite ad un ambito artistico-culturale vicino al Ridolfi e ad autori che rimandano all’arco temporale della raccolta.

Fra le tante opere mai esposte al pubblico si segnala una nuova tela con Madonna, bambino e santi che si inserisce nel corpus del maestro e un commovente ritratto di Elisabetta Sirani, una notturna scena nel Getsemani di Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, e un paesaggio preromantico di Rosa da Tivoli.

Per Bruciati la mostra "si propone quale dispositivo critico e progettuale volto a riconsiderare, in termini attuali e prospettici, il ruolo e la configurazione dello spazio museografico contemporaneo". L’obiettivo è "restituire centralità e visibilità a una figura di significativa rilevanza per la storia culturale del territorio inserendola in un più ampio processo di rivalutazione storiografica e di riattivazione del patrimonio culturale locale". Il curatore sottolinea come "l’operazione, pur inscritta entro una scansione temporale definita, si qualifica come occasione strategica per innescare una riflessione più ampia sui modelli espositivi e sulla funzione dei luoghi della cultura nella contemporaneità. Essa si propone di rigenerare le modalità narrative attraverso cui si costruisce il senso dello spazio museale, contribuendo al rafforzamento e alla diffusione del paradigma del cosiddetto museo diffuso".