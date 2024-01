I carabinieri tra indagini e consigli: "Così abbiamo incastrato la banda"

Tenente Giuseppe Esposito, comandante dei carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima. È particolarmente sentito l’odioso fenomeno delle truffe agli anziani, anche per una serie di episodi che purtroppo si moltiplicano. Voi siete riusciti a sgominare quella che operava come una vera banda criminale: ci racconta come siete intervenuti?

"Siamo intervenuti il 19 dicembre 2023, nella zona industriale di Falconara, quando alcuni nostri militari sono riusciti ad intercettare un’autovettura con a bordo due donne e un uomo, riconoscendo chiaramente una delle due donne quale autrice di altri reati predatori che erano stati commessi la scorsa estate, proprio a Falconara, all’interno di alcuni esercizi commerciali".

Come avete ipotizzato, quindi, un possibile collegamento tra le vicende di alcuni mesi fa e la truffa all’anziano di Ancona?

"Grazie alla successiva perquisizione, che ci ha permesso di rinvenire denaro in contanti per circa 4mila euro. In breve tempo siamo riusciti ad appurare che una parte di quei soldi erano stati sottratti nella stessa mattinata ad una persona anziana di Ancona, mentre era intenta a fare la spesa in un supermercato del capoluogo dorico. A quel punto, grazie ad ulteriori approfondimenti (passati anche dall’esibizione delle foto delle due donne bulgare sospettate al nonnino derubato nella stessa giornata, ndr), abbiamo potuto restituire i soldi alla persona offesa e a sua moglie".

Che soddisfazione c’è stata per quella coppia di anziani, dopo aver vissuto il dramma della truffa, quando vi hanno visti arrivare a casa? Che cosa vi hanno detto, come vi hanno ringraziato?

"Quando siamo arrivati a casa erano contenti. Entrambi molto contenti e noi ancora più di loro nel vedere la soddisfazione di vedersi restituito il denaro che gli era stato rubato. È stato un risultato molto soddisfacente".

Come si diceva, purtroppo, il fenomeno delle truffe alle persone più fragili continua. Che cosa state facendo, in tal senso, oltre alla repressione dei delitti e al garantire una presenza costante del territorio?

"Beh, è sicuramente un fenomeno che stiamo attenzionando con particolare riguardo. In termini preventivi, stiamo portando avanti attività di sensibilizzazione e favorendo incontri nelle parrocchie e nei luoghi frequentati soprattutto dalle persone anziane".

Qualche rimedio, qualche consiglio utile da dare agli anziani quando si pensa di poter avere a che fare con qualcuno di sospetto o, appunto, potenziali truffatori?

"Ce ne sono diversi, ma il principale resta quello di evitare di far entrare in casa propria persone estranee. Anzi, in questi casi è sempre prudente avvisare il 112 o i carabinieri del posto per procedere ai controlli. Allo stesso tempo bisogna tenere a mente che le forze dell’ordine, le forze di polizia in generale, non chiedono mai soldi. Dunque diffidate da chi avanza richieste in denaro".

Si riferisce anche ai casi dei finti incidenti, che sarebbero sempre più frequenti?

"Esatto. I truffatori possono chiamare la vittima sostenendo che un parente è in difficoltà o è rimasto coinvolto in un incidente e quindi è necessario consegnare denaro onde evitare guai peggiori. Tutto un bluff. Meglio chiedere consiglio alle forze dell’ordine e preferibilmente con un altro telefono, diverso da quello dove si ha ricevuto la chiamata, perché i malfattori potrebbero tenere la linea e ingannare ulteriormente".