"I carichi di lavoro sono peggiorati"

"Certamente negli ultimi anni è aumentata la richiesta di visite specialistiche, nel mio caso dermatologiche, per una maggiore sensibilizzazione dei pazienti per la prevenzione: tutto questo da una parte è sicuramente un fatto positivo ma, nonostante il filtro, per lo più efficace ed a volte meno, svolto dai medici di base, diventa sempre più difficile riuscire a soddisfare le aspettative dei pazienti, ampliate in qualche caso a dismisura dal “dottor Google” e quindi non sempre giustificate; per noi è fondamentale riuscire a continuare ad erogare le visite, e di conseguenza gli interventi, con una tempistica appropriata alla gravità della problematica. Inoltre, il carico di lavoro è sempre più aggravato anche dalla componente burocratica che, con la “presa in carico” del paziente, ci “sottrae” tempo per la parte clinica".