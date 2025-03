I Carta Bianca arrivano al Panettone con "Anche meno"

Si intitola ‘Anche meno’ lo spettacolo in programma stasera (ore 21) al Teatro Panettone di Ancona, proposto nell’ambito della rassegna dedicata al teatro contemporaneo. I Carta Bianca (Daniele Graziani e Lucio Dal Maso) hanno scelto questo tormentone, questo modo di dire che ormai fa parte del nostro linguaggio e che racchiude in sè la necessità di smorzare i toni, di alleggerire la necessità di caricare allo stremo ogni argomentazione. Questo fil rouge guiderà il duo nel percorso sulle contraddizioni che viviamo ogni giorno, mettendo a fuoco le assurdità divenute normalità, estremizzandone le incoerenze che diventeranno il pretesto per riderci su.