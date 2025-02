I cartellini pesano: contro la Samb niente Osama, Morganti e Fabbri

I cartellini, soprattutto quelli rossi, iniziano a essere un po’ troppi in queste ultime settimane per il Castelfidardo.

A Teramo si era fatto cacciare Elezaj, contro il Chieti in casa è stato espulso capitan Fabbri, domenica, nella partita vinta al Mancini contro il Sora, è arrivata addirittura una ‘doppietta’: espulso prima Morganti nello scorcio iniziale di secondo tempo e poi nel finale il portiere Osama direttamente dalla panchina. Ieri sono arrivate le decisioni del giudice sportivo piuttosto pesanti e non solo nelle giornate di squalifica.

Un turno di stop per Morganti espulso per doppia ammonizione, con il secondo giallo per aver ostacolato il rinvio del portiere, che ha pesato poi per tutti i 50’ restanti sul resto della squadra, brava però ‘a compattarsi’ come ha spiegato a fine partita il migliore in campo del Castelfidardo, Matteo Baldini. Il difensore Morganti salterà quindi la sfida di domenica contro la Samb e ben tre giornate di squalifica anche al portiere Osama, quest’ultimo espulso direttamente dalla panchina poiché ‘si avvicinava alla panchina avversaria e colpiva con diverse manate alcuni calciatori’.

Squalificato tre giornate anche il giocatore del Sora, avversario affrontato e superato domenica dal Castelfidardo, Rao, espulso ‘per avere a gioco fermo messo una mano al collo di un calciatore avversario’. Tornando al Castelfidardo, non solo squalifiche, ma anche un’ammenda. Curiosa. Perché la società fidardense dovrà sborsare mille euro ‘per avere propri raccattapalle causato ritardo alla ripresa del gioco in diverse occasioni nel corso della gara ed avere propri dirigenti omesso di rimediare a tale comportamento nonostante le richieste del Direttore di gara. Per avere propri sostenitori rivolto espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale e istigavano alcuni bambini presenti a rivolgere espressioni offensive agli ufficiali di gara’.

Domenica, in casa della capolista Samb, saranno tre gli squalificati nella squadra fidardense: Osama, Morganti e capitan Fabbri. Rientrerà invece l’altro portiere, Elezaj, dopo aver scontato i tre turni di stop. I cartellini, uniche note negative di un Castelfidardo cresciuto giornata dopo giornata. Ma c’è da migliorare sempre qualcosa come ripete ogni settimana mister Marco Giuliodori. I cartellini iniziano in effetti a essere un po’ troppi.