I caschetti gialli sulla sede dell’azienda

I caschetti dei lavoratori di Marche Multiservizi Falconara "coloreranno" di giallo la sede di via Marconi lunedì, per la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Un’iniziativa di sensibilizzazione rispetto ai temi della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Quest’anno si parlerà anche di intelligenza artificiale e digitalizzazione nel mondo del lavoro, con l’accento posto sugli impatti delle nuove tecnologie per abbattere i rischi. Mms Falconara ha avviato un processo di digitalizzazione dei servizi che comprende anche la tracciabilità dei mezzi H24, che garantirà il reperimento immediato dei veicoli in caso di incidente sul lavoro e interventi di soccorso più tempestivi, elevando i livelli di sicurezza. L’azienda, spiega in una nota, s’impegna, tra prevenzione, valorizzazione delle risorse umane e formazione, nell’accrescere ‘la cultura della sicurezza’. Nel 2024 gli indici sugli infortuni registrano una sostanziale diminuzione: "L’indice di frequenza in calo del 21 per cento, l’indice di gravità scende del 72 per cento e le giornate di assenza per infortuni risultano essere diminuite del 74 per cento", i dati.