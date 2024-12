I cavalieri della Repubblica. Celebrati per i loro meriti

I nuovi Cavalieri della Repubblica sono stati insigniti ieri mattina dal Prefetto di Ancona Maurizio Valiante, nel corso di una cerimonia. Onorificenze dell’Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", conferite con decreto del Presidente della Repubblica lo scorso 2 giugno a chi si è distinto per particolari meriti morali, professionali e culturali. Tra loro Stefania Aguzzi, istruttore Amministrativo del Comune di Arcevia, Paola Bichisecchi, direttore generale Confindustria Marche, Grazia Branca Vice Prefetto di Ancona, Luigia Bucci, docente di scuola primaria a Senigallia; Marisa Carnevali, presidente Fondazione Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche Onlus, Amedeo Ciccarelli, jesino, funzionario della Regione Marche, il luogotenente Primo Felici, sottufficiale Aeronautica Militare, Federica Forastieri, di Loreto, funzionaria del Comune di Sirolo; Aldo Grassini, anconetano, direttore Museo Tattile Statale Omero Ancona; Paolo Grassini di santa Maria Nuova, operaio chimico farmaceutico dell’azienda Angelini; Lucio Martino, giornalista anconetano per tanti anni al Carlino, il luogotenente Vincenzo Mastronardi, senigalliese, dell’Arma dei Carabinieri in congedo; Vincenzo Melese, Loreto, brigadiere dei carabinieri; Barbara Paolinelli, Direttore Azienda Servizi alla Persona di Fabriano; Franca Pulita di Falconara, pensionata ex caposala; Stefano Ripanti, medico di base a Trecastelli, Ivonne Rispigliati, pensionata di Ancona, Gabriele Santarelli, pnsionato; Giorgia Sordoni, Presidente Cooperativa Sociale "Centro Papa Giovanni XXIII", Livio Scattolini, ex sindaco di Corinaldo recentemente scomparso (il diploma ritirato dalla figlia Arianna).