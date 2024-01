I cento anni del Savoia. L’ex alunna Vaudetti:: "Quel mio amato liceo mi è servito per la vita"

di Nicolò Moricci

Risponde al telefono con la voce limpida e squillante di sempre. Rosanna Vaudetti, la ´Signorina buonasera´ più amata della televisione italiana, si collegherà dalla sua casa di Roma ed entrerà (virtualmente) al Savoia Benincasa. "Quelli al Savoia sono stati anni bellissimi. Coi compagni di classe ci sentiamo ancora, anche se siamo sempre meno". Il martedì pomeriggio, solitamente, Rosanna Vaudetti è impegnata in tv, su Rai 2 (il famoso Secondo canale del primo annuncio a colori che fece proprio lei, ndr). Tiene una rubrica nel programma ´BellaMa´, di Pierluigi Diaco. Lo spazio di Vaudetti e della collega Maria Giovanna Elmi si chiama ´La posta del cuore´. Ed è proprio di cuore che parla Vaudetti quando ripensa agli anni della Maturità…

Signora Vaudetti, che periodo è stato, per lei, quello del liceo?

"Un periodo formativo, in cui si cominciava a pensare al futuro. Eravamo un gruppo unito, ci aiutavamo, lavoravamo insieme. L’esame di Stato l’abbiamo raggiunto alla fine di un percorso condiviso, ci volevamo bene. La scuola non dev’essere solo competizione, ma pure condivisione, maturazione di sentimenti. Con i miei compagni ci rivediamo ogni anno, siamo rimasti amici per la vita".

È vero che era una delle più brave?

"Sì, facevo parte delle secchione (ride, ndr). Andavo bene sin dalle elementari, mi piaceva studiare. Ero affascinata da tutto, in particolare dalla filosofia. Alle gare tra le classi, si faceva il mio nome sull’Albo d’oro dell’istituto". Indirizzo ´Scientifico´?

"C’era solo quello, il Savoia di via Vecchini era una scuola seria. Di ragazze ce n’erano poche: le femmine, ai tempi, andavano al Classico. Ma io non volevo il greco, prediligevo le lingue straniere. Pensavo che inglese e tedesco mi sarebbero tornate utili e così è stato. Il mio primo lavoro, dopo il diploma, fu quello di interprete per una ditta tedesca, alla fiera di Milano. E il tedesco mi è servito pure in tv, quando la Germania mi affidò la conduzione di una sorta di Sanremo, per una serata dedicata all’Italia. Insomma, il liceo mi è servito per la vita".

E la Maturità?

"Fu una settimana di scritti, tra matematica, Storia dell’arte e latino. Poi gli orali: è stata tosta". Quindi, l’università…

"Periodo travagliato, già lavoravo. Studiai ´Scienze politiche´ a Roma, mi laureai per mio padre, che era morto. Diceva che ogni cosa andava portata a termine. All’esame di inglese, raccontai una barzelletta in lingua alla prof, severa e arcigna. Non se l’aspettava, scoppiò a ridere. Bisogna cercare di essere originali senza tralasciare l’attualità".

Le piace ancora leggere?

"Sì, continuo a studiare, a tenermi aggiornata. Amo le riviste scientifiche, ho appena finito ´Oscura e celeste´, di Marco Malvaldi. Sa, c’è una frase che vorrei dirle: ´Pochi sanno quanto si deve sapere per sapere quanto poco si sa´".