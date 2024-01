I cento anni della "Inner Wheel" in Comune

Il sindaco Daniele Silvetti e l’assessore Orlanda Latini hanno ricevuto la delegazione del Club Innerwheel Ancona-Riviera del Conero, ringraziandola per la costante disponibilità a collaborare e a promuovere iniziative sul territorio, quali, tra le più recenti, un progetto in favore dell’educazione affettiva nelle scuole “Pie Venerini”. Al sindaco la presidente Romana Montemarani Archibugi e la board director Cinzia Tomatis hanno consegnato la bandiera con i simboli dell’International Inner Wheel - l’associazione senza scopi di lucro, tutta al femminile - per celebrare i 100 anni dalla fondazione.