I centri si spopolano: investono. E danno vita alla cartoleria 2.0

In pieno e continuo decremento demografico, soprattutto nei borghi spunta una bella storia di passaggi generazionale e arriva proprio da uno dei borghi del Verdicchio. Martina Bordi e Monia Ciciliani, giovani cuprensi hanno deciso di rilevare la storica cartoleria "Il Punto" che Claudia Priori ha gestito in via Matteotti negli ultimi 37 anni. Le due nuove titolari dell’attività, appena inaugurata tra l’entusiasmo dei cittadini cuprensi, hanno scelto un nome significativo per la loro nuova impresa: la cartoleria si chiama oggi "Duepuntozero". A far loro visita nei giorni scorsi Marco Silvi, responsabile sindacale della Cna di Jesi e Vallesina per complimentarsi con Monia e Martina per la loro ferma determinazione: "Nelle mie visite quotidiane agli imprenditori spiega Silvi - ultimamente troppo spesso mi imbatto in quella che per i Comuni almeno sotto i 10mila abitanti, sembra diventata una sorta di malattia contagiosa: lo spopolamento e la conseguente perdita di attività commerciali. Ma sono proprio i valori e il forte attaccamento allo stile di vita di queste comunità che contribuiscono a preservarle nel tempo".

sa.fe.