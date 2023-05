I cinghiali e l’emergenza sottovalutata

Andrea Massaro

Ai cinghiali piacciono i parchi. Li abbiamo fotografati, filmati e pubblicati al Pincio, a Falconara, alla Cittadella. Ai cinghiali piaccono sempre di più le città, se ancora qualcuno non l’avesse capito. Ad Ancona ormai sono arrivati da anni. Chi dice che sono confinati nell’area del parco del Conero racconta una barzelletta che non fa ridere. Quando scrivevamo che tra un po’ li troveremo a trotterellare lungo il Corso, non era una battuta. L’avevamo detto a proposito della segnalazione fatta da una residente al Pincio: "Mio figlio se li è visti davanti agli occhi in via Rovereto". Non era un cinghiale solo. Era un branco. Stanno in città. Ma molti non l’hanno ancora capito.