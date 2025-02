"I cinghiali sono arrivati fino all’ospedale"

La paura, per chi passava di lì, a piedi e in macchina, è stata tanta. Diversi cinghiali si trovavano a due passi dall’ospedale "Profili" di Fabriano l’altro ieri, intenti a scorrazzare a due passi dalla strada, grufolando tra l’erba accanto al nosocomio. La loro presenza ha richiamato l’attenzione del consigliere provinciale Graziano Stacchiotti che afferma: "Sono stati avvistati diversi cinghiali nella zona adiacente l’Ospedale di Fabriano, creando potenziali rischi per la sicurezza dei cittadini, in particolare per chi si trova a passare a piedi o in macchina. È necessario un intervento urgente delle autorità competenti per affrontare questa situazione e garantire la sicurezza di tutti. È fondamentale trovare soluzioni adeguate per proteggere la comunità e evitare incidenti. Invito anche i cittadini a segnalare eventuali avvistamenti e a prestare la massima attenzione in queste aree". In realtà avvistamenti simili non sono nuovi in tutto il comprensorio fabrianese. Nelle ultime settimane molti automobilisti hanno segnalato la presenza di ungulati in prossimità di strade anche molto trafficate come la provinciale 16 che collega la città della carta a Sassoferrato e poi a Cabernardi e San Lorenzo in Campo. Nelle ore notturne grossi cinghiali attraversano la strada con il rischio di incidenti per i mezzi in circolazione. I residenti delle frazioni lamentano l’eccessiva presenza di cinghiali. Contro la presenza di questi selvatici in molti chiedono alle autorità competenti di intervenire per arginare il fenomeno e trovare una soluzione per evitare l’arrivo degli ungulati in pieno centro abitato. Da tutelare, infatti, sia la sicurezza stradale che le coltivazioni. In particolare, proprio di recente, dal Parco naturale Gola della Rossa e di Frasassi hanno fatto sapere che ormai da diversi anni viene attuato un contenimento predisposto in base alle norme vigenti ed in linea con le direttive dell’Ispra l’Ente Nazionale di controllo, che fissa i parametri per l’attuazione. In tal modo sono stati "prelevati" mediamente 400 capi all’anno, tramite controllo selettivo da postazioni fisse localizzate in sicurezza. Almeno per quanto riguarda l’area compresa nel Parco, il Piano di interventi urgenti approvato dalla Regione Marche per contrastare la diffusione della peste suina africana prevede un ulteriore aumento dei capi da prelevare L’appello è sempre quello di conferire correttamente i rifiuti per evitare, vicino alle abitazioni, che i cinghiali possano essere attirati da quegli odori durante la loro ricerca di cibo.