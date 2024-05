I cinquant’anni del Lions Club: "Una borsa di studio per la città"

Per il Lions club compleanno speciale con borsa di studio donata alla città. "Era il 1964 – ricorda la presidente del Lions Club Fabriano, Francesca Giantomassi –, quando un gruppo di 29 fabrianesi si riunirono per costruire un nuovo club Lions. Oggi, l’associazione conta ben 51 soci e un fantastico club Leo. Per la mia piccola esperienza, credo che Lions non si diventi. Lo spirito di dedizione al prossimo, di servizio verso chi ha bisogno e la forza di volontà c’era già in tutti noi, prima di entrare nel club". Una ricorrenza speciale, celebrata anche dalla stampa di una nuova pubblicazione sulla storia del Lions fabrianese, "per rendere omaggio a tutti coloro che, con grande impegno e passione, hanno portato il club a essere un vero e proprio punto di riferimento per la comunità". Sessant’ anni di solidarietà messi in evidenza anche dal governatore distrettuale Marco Candela. Questa è stata l’occasione speciale per la consegna della borsa di studio del premio Renzo Armezzani, istituito in onore del professore e socio fondatore del Lions Club Fabriano, alla giovane studentessa Giulia Capitani dell’istituto tecnico Morea di Fabriano, accompagnata dalla prof Laura Minelli. Presente alla cerimonia anche il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, e l’assessore alla bellezza Maura Nataloni, che hanno rimarcato il ruolo importante dei service portati avanti dal Club a sostegno della comunità locale.