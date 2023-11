I Cinque Stelle di Jesi piantano cento alberi: "Sono il nostro futuro"

Domenica, attivisti e simpatizzanti del Movimento Cinque Stelle e cittadini hanno passato la giornata a piantare alberi in alcuni spazi che ne erano privi all’interno della città. "Location che – spiegano gli organizzatori – ci erano state indicate dall’amministrazione comunale. Abbiamo piantato un centinaio di piante, querce, lecci e frassini, che erano stati "spiantati" da una casa di campagna, dove crescevano al di sotto di alberi da frutto o di altri alberi". "Piantare un albero – aggiungono dal Movimento Cinque Stelle – ha un significato simbolico, ma anche pratico. Gli alberi garantiscono al nostro pianeta l’ossigeno di cui abbiamo bisogno per respirare e assorbono anidride carbonica, uno dei principali responsabili del cambiamento climatico su scala planetaria. A tutti noi del Movimento Cinque Stelle, e come speraimo a un numero sempre maggiore di cittadini, interessa garantire un futuro sostenibile alle future generazioni e all’intero pianeta. È un piccolo gesto che, se fosse attuato da ogni cittadino, porterebbe benefici immani a tutta la comunità. Farlo insieme ad altri cittadini crea comunità e gioia".